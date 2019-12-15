10:20 (мск), источник: ТАСС
В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой
ТАСС, 15 декабря. Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье, сообщили ТАСС источники в
«Затонул списанный плавдок. В нем находилась списанная подводная лодка. Структурам Черноморского флота эти объекты на данный момент не принадлежали», — сказал один из собеседников ТАСС.
В свою очередь источник в экстренных службах города сообщил, что подлодка Черноморского флота Б-380 всплыла на поверхность и находится на плаву.
«Сегодня ночью в Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380. Лодка всплыла, находится на плаву», — сообщил собеседник.
По его словам, затопление могло произойти по причине технического состояния дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.
Информации о пострадавших нет.
Официальными комментариями Черноморского флота и Минобороны России ТАСС пока не располагает.