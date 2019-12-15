Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 полезных новогодних подарков по смешным ценамДо наступления праздников осталось совсем немного времени
Фоторепортажи
20Церемония прощания с Юрием Лужковым
11Названа «Мисс Вселенная-2019»
10:20 (мск), источник: ТАСС

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

ТАСС, 15 декабря. Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.

«Затонул списанный плавдок. В нем находилась списанная подводная лодка. Структурам Черноморского флота эти объекты на данный момент не принадлежали», — сказал один из собеседников ТАСС.

В свою очередь источник в экстренных службах города сообщил, что подлодка Черноморского флота Б-380 всплыла на поверхность и находится на плаву.

Читайте также
Крупнейшие катастрофы подводных аппаратов в СССР и России

«Сегодня ночью в Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380. Лодка всплыла, находится на плаву», — сообщил собеседник.

По его словам, затопление могло произойти по причине технического состояния дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.

Информации о пострадавших нет.

Официальными комментариями Черноморского флота и Минобороны России ТАСС пока не располагает.

Кадры морских глубин, где лежит затонувшая 30 лет назад атомная подлодка
Во время загрузки произошла ошибка.
12 июля© Ньюстюб
 Что такое болталки и где россияне знакомились в конце 90-х
Уникальная машина, опередившая время на несколько десятилетий
Власти Польши предостерегли от попыток сделать из России врага
Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков
Команда Тутберидзе обвинила Плющенко в попытке «купить» Загитову
Убойный праздник. В какие дни умирает больше всего Россиян
Названа новая «Мисс мира»
Названы лучшие фильмы 2019 года
Здоровье
Любые дозы алкоголя оказались смертельно опасными Спиртное повышает риск развития опухолей.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
«Еле сдерживаю слезы»: Лопез обратилась к киноактерам США Актриса расчувствовалась, узнав о номинации на премию Гильдии киноактеров США
Горячие темы на Авто
В классе у дочери все, как один, собрались в медицинский 212
Продолжение моей темы про звонки со "Сбербанка" 124
Что такое статистика и с чем ее едят? 99
Пешеход теперь не прав? 79
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Климова воссоединилась с бывшим мужем ради 4-летней дочери Экс-супруги поддержали девочку на соревнованиях
Леди
Уколова, Котова и другие рассказывают, где встретят Новый год Редактор Леди Mail.ru поймала знаменитостей между корпоративами и «голубыми огоньками» и поговорила с ними о том, где они будут встречать Новый год.
Новости партнеров
У известной российской певицы отказали почки
Врачи поставили Заворотнюк неверный диагноз
Мюнхенские врачи не сумели спасти Лужкова после операции
Перед тем как вернуться в Россию, Ветлицкая сдавала бутылки и воровала еду
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь