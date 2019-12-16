В Перми прокуратура проведет проверку после драки на концерте Коржа

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми. Отмечалось, что во время выступления начался пожар, причиной которого стали принесенные фанатами файеры. На место происшествия прибыли пожарные, однако поклонники музыканта стали мешать тушению огня и отобрали пожарный рукав. Вскоре к урегулированию конфликта подключились охрана и полиция. На кадрах видно, как посетители концерта дерутся, специалисты экстренной службы заливают водой оставшиеся горящие участки, а вместе с ними и дебоширов.
«По поручению прокурора края прокуратура Мотовилихинского района организовала проверку исполнения законодательства в работе дворца спорта “Молот” по пожарной и террористической безопасности. Специалисты выяснят, как здесь организована пропускная система, эвакуационные выходы», — сообщили РИА Новости в пермской прокуратуре.