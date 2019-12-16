Воры обокрали дочь бывшего главы «Формулы-1» Берни Экклстоуна на £50 млн

Ограбление произошло в минувшую пятницу. Как пишет таблоид Sun, среди украденного — свадебный подарок отца, браслет Cartier стоимостью 80 тыс. фунтов.
По данным полиции Лондона, пока никто не задержан в связи с ограблением.
Мы подтверждаем, что в дом проникли воры. Охрана дома находится на связи с полицией и сотрудничает с ней по этому вопросу. Тамара Экклстоун и ее семья в порядке, но, естественно, она потрясена и раздосадована в связи с произошедшим.
Полицию вызвали на место происшествия поздним вечером, после 23:00 по Гринвичу. «Нам сообщили, что из дома украдены дорогие ювелирные изделия», — сказал пресс-секретарь полиции Лондона.
Тамара Экклстоун, работающая моделью, по данным журнала Forbes, купила дом в Кенсингтоне в 2011 году за 45 млн фунтов. В этом доме, расположенном в дорогом центральном районе Лондона, 55 комнат.
Экклстоун потратила миллионы фунтов стерлингов на ремонт дома, в котором сейчас есть частный ночной клуб, боулинг-клуб, бассейн, салон красоты, спа-центр для собак и лифт для автомобилей.