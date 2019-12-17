00:43 (мск), источник: Lenta.Ru
В доме российской многодетной семьи обнаружили склад оружия
Склад с оружием и боеприпасами обнаружили в частном доме в деревне Химози Ленинградской области. Об этом сообщает издание 47news.
По информации издания, в доме проживает многодетная семья. В результате обыска сотрудники полиции нашли в доме винтовки, автоматическое оружие, а также бронежилеты с надписью «ФСБ».
Из жилища эвакуировали восемь детей, а находившегося там же мужчину задержали. На данный момент все они доставлены в отдел полиции.