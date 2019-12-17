10:28 (мск), источник: РИА Новости
Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Главу фракции партии «Единая Россия» в
Задержанный находится в следственном отделе ОВД.
Председатель постоянной комиссии по законодательству и вопросам местного самоуправления гордумы Сергей Царев написал в фейсбуке, что Корнилов уже сложил полномочия депутата, а также объявил о выходе из фракции и политсовета «ЕР».
Кроме того, как сообщил РИА Новости замсекретаря отделения «Единой России» в Ярославской области Николай Александрычев, из самой партии депутата также исключат.
«Наверное, исключить из партии должны, а что мы еще можем сделать? Это даже не обсуждается. А дальше — уголовное расследование и суд», — отметил собеседник агентства.