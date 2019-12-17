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14:29 (мск), источник: Интерфакс

После убийства солдатом сослуживцев в Забайкалье завели дело о неуставных отношениях

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU — Уголовное дело возбуждено по факту неуставных отношений в воинской части в Забайкальском крае, где в октябре солдат Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, сообщил адвокат Руслан Нагиев.

«На данный момент можно сказать, что наша версия о неуставных взаимоотношениях в части, где служил Шамсутдинов, подтверждается в том числе тем, что возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими). По данному делу Шамсутдинов Рамиль и еще несколько солдат признаны потерпевшими», — написал в инстаграме Нагиев.

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Адвокат также отметил, что встретился с подзащитным, который рассказал ему о своих взаимоотношениях с сослуживцами. «Действительно, подтверждается факт того, что между ними были неуставные взаимоотношения. Шамсутдинов подвергался как моральному, так и физическому насилию», — заявил адвокат в видеозаявлении, размещенном в соцсети.

25 октября восемь военнослужащих погибли и еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл их сослуживец в воинской части в Забайкалье. Шамсутдинов был призван на службу из Тюменской области летом этого года.

Ранее военные следователи возбудили в связи с произошедшим уголовное дело по статье «убийство» (ч. 2. Ст. 105 УК РФ).

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