14:56 (мск), источник: Коммерсантъ
После обнаружения под Гатчиной арсенала оружия возбуждено два дела
После обысков в коттедже в поселке Химози Гатчинского района Ленинградской области возбуждено два уголовных дела.
Как сообщает следственное управление СКР по Ленинградской области, в ходе обыска было изъято огнестрельное автоматическое оружие: автоматы, пистолеты, боеприпасы и многое другое. Изъятое направлено на криминалистическую экспертизу. Возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).
Обыск проводился в рамках расследования другого дела — по факту изнасилования 13-летней девочки — п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). В совершении преступления подозревается отец подростка. Сотрудники СКР допросили подозреваемого, саму девочку, ее мать и других членов семьи.
В доме проживает многодетная семья, в ней воспитывается шесть несовершеннолетних. Они доставлены в центральную районную больницу Гатчины. По данным СМИ, все дети в данной семье являются родными, однако у них нет части необходимых документов.
Наталья Никандрова,
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