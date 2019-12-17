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14:56 (мск), источник: Коммерсантъ

После обнаружения под Гатчиной арсенала оружия возбуждено два дела

После обысков в коттедже в поселке Химози Гатчинского района Ленинградской области возбуждено два уголовных дела.

Источник: Александр Коряков/Коммерсантъ

Как сообщает следственное управление СКР по Ленинградской области, в ходе обыска было изъято огнестрельное автоматическое оружие: автоматы, пистолеты, боеприпасы и многое другое. Изъятое направлено на криминалистическую экспертизу. Возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).

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Обыск проводился в рамках расследования другого дела — по факту изнасилования 13-летней девочки — п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). В совершении преступления подозревается отец подростка. Сотрудники СКР допросили подозреваемого, саму девочку, ее мать и других членов семьи.

В доме проживает многодетная семья, в ней воспитывается шесть несовершеннолетних. Они доставлены в центральную районную больницу Гатчины. По данным СМИ, все дети в данной семье являются родными, однако у них нет части необходимых документов.

Наталья Никандрова, Санкт-Петербург

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