Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как россияне описывали свою жизнь в 2019 годуПочему словами года признали «катафалк», «нулевую зарплату» и «феминитивы» 
Фоторепортажи
20Церемония прощания с Юрием Лужковым
11Названа «Мисс Вселенная-2019»
00:50 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: российские пограничники задержали пять японских судов

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Японский телеканал NHK сообщил, что российские пограничники задержали для досмотра пять японских рыболовецких судов. Канал ссылается на источник в МИД Японии.

Источник: РИА "Новости"

Суда, по информации источника, прибыли из самой северной из японских префектур — Хоккайдо. Пограничники, согласно имеющейся информации, доставили суда на один из Курильских островов.

При этом источник в правительстве префектуры сообщил NHK, что суда ловили осьминогов, что соответствует договоренностям между Россией и Японией. Предполагаемой причиной задержания могли стать выявленные российской стороной несоответствия между объемом улова, который был указан в бортовых журналах, и фактическим.

Чиновник сказал также, что, по всей видимости, пограничники доставили суда на остров Кунашир.

Источник добавил, что префектура пытается установить, справедливы ли утверждения российской стороны.

В феврале сообщалось, что российские пограничники задержали и препроводили в порт Находка судно «Нишино Мару-68», которое занималось промыслом краба в исключительной экономической зоне России в Японском море. Впоследствии, уже в марте, генконсульство Японии во Владивостоке подтвердило, что задержанное судно было отпущено из Находки после того, как была выплачена компенсация за нанесенный ущерб.

Во время загрузки произошла ошибка.
Приморские пограничники задержали японских браконьеров
Во время загрузки произошла ошибка.
2 апреля© Ньюстюб
 Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
'Простыни везли из морга': что говорят медики о проблемах в регионах
Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
В России начались предновогодние увольнения
Контрольный пакет Сбербанка могут передать другому акционеру
Выигравший $135 млн подрядчик перестал брать с клиентов деньги
Раненный на границе США россиянин попросил политическое убежище
Россия расширила санкции в отношении Украины
Здоровье
Ученые назвали «продукты-наркотики» Среди них — шоколад и чипсы.
Hi-Tech
Как выглядит первая российская виртуальная модель Цифровые персонажи уже входят в настоящий модельный бизнес и конкурируют с людьми
Кино
Климова, Киркоров, Басков снялись в новогоднем мюзикле Российские знаменитости приняли участие в проекте НТВ «Тысяча и одна ночь, или Территория любви»
Авто
Российский автопром лишают промсубсидий Это может привести к росту цен на автомобили
Новости партнеров
Почему рак мозга сгубил так много звезд. Онколог дал ответ
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
Влияй на будущее своей области - участвуй в опросе
Лазарев наконец раскрыл тайну своего одиночества
Gnezdo.ru
5 известных женщин, которые сдали детей в приют
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
Кто по нации Максим Галкин? Уже не скрыть
"Машина неубиваемая": умные россияне берут такую
Леди
Максим Матвеев показал фото из спортзала Актер впечатлил своей формой.
Новости партнеров
У известной российской певицы отказали почки
Дальний Восток в метро. Заработал новый тематический экспресс
Арбузы напрямую связаны с раком: врачи сделали важное заявление
Врачи поставили Заворотнюк неверный диагноз
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь