СМИ: российские пограничники задержали пять японских судов

Суда, по информации источника, прибыли из самой северной из японских префектур — Хоккайдо. Пограничники, согласно имеющейся информации, доставили суда на один из Курильских островов.
При этом источник в правительстве префектуры сообщил NHK, что суда ловили осьминогов, что соответствует договоренностям между Россией и Японией. Предполагаемой причиной задержания могли стать выявленные российской стороной несоответствия между объемом улова, который был указан в бортовых журналах, и фактическим.
Чиновник сказал также, что, по всей видимости, пограничники доставили суда на остров Кунашир.
Источник добавил, что префектура пытается установить, справедливы ли утверждения российской стороны.
В феврале сообщалось, что российские пограничники задержали и препроводили в порт Находка судно «Нишино Мару-68», которое занималось промыслом краба в исключительной экономической зоне России в Японском море. Впоследствии, уже в марте, генконсульство Японии во Владивостоке подтвердило, что задержанное судно было отпущено из Находки после того, как была выплачена компенсация за нанесенный ущерб.