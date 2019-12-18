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18:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Террористов отыскали в колонии

Около сотни заключенных ИК-2 Калмыкии могли быть причастны к созданию преступного сообщества.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело в отношении 22 человек, подозреваемых в создании террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). По версии следствия, в одной из колоний Калмыкии действовала террористическая ячейка, которую покрывало руководство исправительного учреждения. В сообществе, считает следствие, участвовали более ста человек. В республиканском УФСИН деталей уголовного дела не раскрывают.

Как сообщили в СКР, ориентировочно в 2013 году уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Калмыкии, создал террористическое сообщество на территории колонии. С тех пор в него вступило более ста человек.

Руководство колонии, по версии следствия, за денежное вознаграждение оказывало общее покровительство членам террористического сообщества.

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Уголовным делом занимаются следователи ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России, УФСБ России по Республике Калмыкия, ГУПЭ МВД России, ФСИН России и начальником УФСИН России по Республике Калмыкия.

Силовики провели обыски в ИК-2 Калмыкии, в том числе в служебном кабинете первого заместителя начальника УФСИН России по республике Виктора Гребенникова. Кроме того, следователи обыскали жилье подозреваемых и их близких родственников в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Волгоградской области и Краснодарском крае. Всего по уголовному делу установлено 22 подозреваемых. Пять человек задержаны на территории Республики Дагестан, Краснодарского края и Волгоградской области как возможные участники террористического сообщества, решается вопрос о заключении их под стражу. Остальные подозреваемые находятся в местах лишения свободы, в том числе в ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия.

Еще трое предполагаемых участников преступной группы были ликвидированы правоохранительными органами с 2014 по 2015 год на территории Дагестана.

В УФСИН по Республике Калмыкия сказали, что первый заместитель начальника управления Виктор Гребенников не находится в статусе подозреваемого. «Роль и степень каждого пока устанавливается, в УФСИН проводятся следственные действия. Ничего дополнительно сообщить не можем», — сказала «Ъ» представитель калмыцкого УФСИН Байрта Босхомджиева.

Сергей Петунин, Саратов.

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