18:24 (мск), источник: Коммерсантъ
Террористов отыскали в колонии
Около сотни заключенных ИК-2 Калмыкии могли быть причастны к созданию преступного сообщества.
Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по
Руководство колонии, по версии следствия, за денежное вознаграждение оказывало общее покровительство членам террористического сообщества.
Уголовным делом занимаются следователи ГСУ СКР по
Силовики провели обыски в ИК-2 Калмыкии, в том числе в служебном кабинете первого заместителя начальника УФСИН России по республике Виктора Гребенникова. Кроме того, следователи обыскали жилье подозреваемых и их близких родственников в Дагестане,
Еще трое предполагаемых участников преступной группы были ликвидированы правоохранительными органами с 2014 по 2015 год на территории Дагестана.
В УФСИН по Республике Калмыкия сказали, что первый заместитель начальника управления Виктор Гребенников не находится в статусе подозреваемого. «Роль и степень каждого пока устанавливается, в УФСИН проводятся следственные действия. Ничего дополнительно сообщить не можем», — сказала «Ъ» представитель калмыцкого УФСИН Байрта Босхомджиева.
Сергей Петунин, Саратов.