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20:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Российским военным присудили шесть миллионов рублей за танковый обстрел

Ленинградский областной суд обязал Минобороны России выплатить шесть миллионов рублей бывшим военнослужащим, попавшим под танковый обстрел на полигоне. Об этом сообщает «Зона права».

Источник: РИА "Новости"

В сентябре текущего года года суд взыскал четыре миллиона рублей с Минобороны в пользу потерпевших. Их адвокат Дмитрий Герасимов рассказал, что 18 декабря суд постановил выплатить Дмитрию Пахмутову, Вадиму Габидуллину и Арсену Османову три, два и один миллион рублей соответственно в счет компенсации морального вреда за преступную халатность командиров.

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В июне 2017 года четверо военных во время проведения плановых танковых стрельб находились в секторе прямого огневого поражения. В результате погиб один из военнослужащих — 20-летний Андрей Виттих, он получил смертельное ранение в голову и скончался на месте. Пахмутов, Габидуллин и Османов получили тяжелые ранения. Габидуллин за десять месяцев перенес 11 операций, ему присвоили инвалидность третьей группы. Пахмутов стал инвалидом второй группы, а Османов, проведя более двух месяцев в госпитале, периодически испытывает проблемы с дыханием.

В отношении подполковников Дениса Горелышева и Виктора Кривошеина, отвечавших за организацию стрельб, был вынесен обвинительный приговор. В феврале 2019 года их приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

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