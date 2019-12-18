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23:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Источник оценил ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара в 95 млрд рублей

Источник в штабе Северного флота сообщил, что причиненный пожаром авианосцу «Адмирал Кузнецов» ущерб может достигать 95 млрд руб. «Речь идет не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах», — объяснил он.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Возгорание на авианосце произошло от искры при проведении сварочных работ. В причинах инцидента разбираются несколько комиссий. По словам специалистов, причиной пожара стало попадание сварочной окалины на мусор в трюме, откуда огонь перекинулся на электрокабели.

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При этом другой источник «Ъ» ранее отмечал, что последствия аварии вряд ли станут катастрофическими для корабля.

Известно, что «Адмирал Кузнецов» был передан в ведение ОСК в апреле прошлого года — гражданским специалистам предстоит полностью модернизировать энергосистемы и вооружение корабля в рамках контракта стоимостью около 60−65 млрд руб. Тот же контракт предполагает и реконструкцию сухого дока для ремонта, на которую будет потрачено 23 млрд руб.

Пока же док строится, специалисты ОСК, по данным собеседника «Ъ», уже демонтировали почти все оборудование с «Адмирала Кузнецова». Таким образом, сгорели на корабле только коммуникации: электрокабели и линии связи, которые все равно предполагалось заменить в рамках заключенного контракта.

Максим Пилотов, Мурманск

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