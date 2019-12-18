Источник оценил ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара в 95 млрд рублей

Возгорание на авианосце произошло от искры при проведении сварочных работ. В причинах инцидента разбираются несколько комиссий. По словам специалистов, причиной пожара стало попадание сварочной окалины на мусор в трюме, откуда огонь перекинулся на электрокабели.
При этом другой источник «Ъ» ранее отмечал, что последствия аварии вряд ли станут катастрофическими для корабля.
Известно, что «Адмирал Кузнецов» был передан в ведение ОСК в апреле прошлого года — гражданским специалистам предстоит полностью модернизировать энергосистемы и вооружение корабля в рамках контракта стоимостью около 60−65 млрд руб. Тот же контракт предполагает и реконструкцию сухого дока для ремонта, на которую будет потрачено 23 млрд руб.
Пока же док строится, специалисты ОСК, по данным собеседника «Ъ», уже демонтировали почти все оборудование с «Адмирала Кузнецова». Таким образом, сгорели на корабле только коммуникации: электрокабели и линии связи, которые все равно предполагалось заменить в рамках заключенного контракта.