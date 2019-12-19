03:22 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
В ЧВК не обошлось без ГРУ
Раскрыта структура «Е. Н. О. Т. корп.».
«Ъ» стало известно о показаниях, которые дали участники региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как частная военная компания (ЧВК) «Е. Н. О. Т. корп.»), обвиняемые в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме. Со слов самих «енотов» следует, что в организации были четко распределены роли и задачи, причем самые ответственные поручения выполняли действующие военнослужащие. Как утверждают сами фигуранты — спецназовцы ГРУ.
Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю признало «Е. Н. О. Т. корп.» преступной организацией, участники которой, прикрываясь пропагандой патриотизма, совершали преступления различной степени тяжести. В частности, им вменяют в вину вымогательство (ст. 163 УК РФ) у жителя Туапсинского района Краснодарского края, поссорившегося с ученым
Сами участники «Е. Н. О. Т. корп.», давая показания следователям, отмечали, что руководителем организации являлся Роман Теленкевич, который принимал все ключевые решения, давал другим задания и приказы. Свидетели особо подчеркивали, что неисполнение последних жестко «каралось» в ЧВК. При этом если первые наказания могли быть устными, то затем следовали «денежные взыскания» различных размеров и даже физические кары.
За идеологию «енотов» отвечал Евгений Морозов. Он же вел учет всех финансов и отдельно «материальных поступлений» в организацию, а затем распределял деньги между ее участниками.
Еще один активист «енотов» Василий Минчик занимался техническим обеспечением организации, а именно «хранил и приумножал» «средства взлома»: кувалды, ломы, болторезы. Он же отвечал за сохранность средств защиты в виде касок и бронежилетов, различного снаряжения, в том числе туристического, а также боеприпасов. Свидетели, кстати, утверждали, что они были холостыми.
Максим Комоляткин в основном работал у «енотов» с молодежью. Проводя различные тренинги, он «формировал устойчивое восприятие» того, что молодые люди не просто военнослужащие, а русские воины, готовые выполнить любые задачи.
Еще один общинник, имеющий прозвище Киса, искал для организации полезные связи в правоохранительных органах и структурах госвласти, собирая при этом базы данных «административного ресурса». Алексей Минчуков (Такса) «вел аналогичное направление», осуществляя поиск полезных для организации связей, в том числе источники ее финансирования.
Компьютерщик, известный как Вольный, раскручивал организацию через соцсети и пиарил ее отдельных лидеров, прежде всего Теленкевича. Другой компьютерщик по прозвищу Добби вел сайт организации, писал публиковавшиеся на нем статьи и размещал фото.
Дениса Карабана, известного как Белка, свидетели обвинения назвали военнослужащим ГРУ Минобороны. По их словам, Белка проводил с «енотами» тренировки по рукопашному бою, но они были довольно редкими, так как он нечасто появлялся в столичном регионе. Служил Белка
Стрелковой подготовкой «енотов» занимался Вещий Олег. Правда, постепенно он отошел от организации, зарабатывая деньги огневой подготовкой граждан на стороне. Зато с удовольствием участвовал в силовых акциях (угрозах, нападениях и физическом воздействии), за которые платили. Правда, по версии обвиняемых, сотрудничающих со следствием, доходы рядовых «енотов» были небольшими.
В декабре 2016 года сотрудники ФСБ и СКР пригласили их поучаствовать в
В свою очередь, один из «енотов» рассказал, что его вызвали в штаб организации, где вручили конверт, в котором находилось 2 тыс. руб. «Эти деньги — знак благодарности за помощь ФСБ», — было сказано при этом. Помимо конверта отличившемуся бойцу предложили «мобильный телефон марки Aplle 6» (так указано в протоколе), однако он «положил его на общак». То есть оставил в общем пользовании участников «Е. Н. О. Т. корп.».
Большинство «енотов» во главе с Теленкевичем сейчас содержится под стражей. Их адвокаты, обжалуя меры пресечения, никогда не указывали на связь Карабана с силовыми структурами. Зато защитники технаря Минчика отмечали, что он является военнослужащим, имеющим государственные и ведомственные награды за участие в гуманитарных операциях на территориях иностранных государств.
Николай Сергеев