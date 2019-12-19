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10:14 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирске слесарь портил локомотивы ради большей зарплаты

НОВОСИБИРСК, 19 дек — РИА Новости. Слесарь на одном из железнодорожных ремонтных предприятий в Новосибирске умышленно портил двигатели электровозов, чтобы заработная плата за их ремонт была выше, сообщает в четверг управление на транспорте МВД РФ по Сибири.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Инская выявили схему незаконного получения повышенной заработной платы на одном из ремонтных предприятий железнодорожной отрасли», — говорится в сообщении.

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Полицейским поступила информация о том, что слесарь по ремонту электрооборудования умышленно выводит из строя двигатели локомотивов, поступающие для текущего ремонта и обслуживания.

«В результате испорченному оборудованию требовался уже капитальный ремонт, следовательно, возрастал объем работ, затраченного на их выполнение времени и заработная плата слесаря», — пояснили в полиции.

Транспортные полицейские установили, что 48-летний мужчина повредил девять электродвигателей разного типа. Проверка показала, что ремонтному предприятию его действиями причинен ущерб на сумму более 2,7 миллиона рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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