В Новосибирске слесарь портил локомотивы ради большей зарплаты

«Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Инская выявили схему незаконного получения повышенной заработной платы на одном из ремонтных предприятий железнодорожной отрасли», — говорится в сообщении.
Полицейским поступила информация о том, что слесарь по ремонту электрооборудования умышленно выводит из строя двигатели локомотивов, поступающие для текущего ремонта и обслуживания.
«В результате испорченному оборудованию требовался уже капитальный ремонт, следовательно, возрастал объем работ, затраченного на их выполнение времени и заработная плата слесаря», — пояснили в полиции.
Транспортные полицейские установили, что 48-летний мужчина повредил девять электродвигателей разного типа. Проверка показала, что ремонтному предприятию его действиями причинен ущерб на сумму более 2,7 миллиона рублей.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.