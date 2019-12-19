Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Великий город вспоминает бывшего мэра Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Фоторепортажи
14Фотограф запечатлела марсианские пейзажи на Земле
11Что принесли журналисты на пресс-конференцию Путина
15:12 (мск), источник: Интерфакс

Уголовное дело на задерживавших Голунова полицейских возбудили за день до конференции Путина

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU — Уголовное дело в отношении бывших сотрудников полиции, которые задерживали журналиста Ивана Голунова, было возбуждено 18 декабря, сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин. Он узнал эту информацию от следователя.

Источник: РИА "Новости"

На большой пресс-конференции 19 декабря президент Владимир Путин заявил, что в связи со скандалом вокруг Голунова из органов внутренних дел уволили пять человек и на них на всех возбудили уголовные дела. Ранее журналист жаловался, что по его заявлению о преступлении расследование забуксовало и в лучшем случае он получал отписки от следствия.

«Я дозвонился до следователя, и тот сообщил, что дело было возбуждено вчера, 18 декабря», — сказал Бадамшин.

Большая пресс-конференция Владимира Путина
15:31 (мск)Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем
15:02 (мск)Путин объяснил подписание пакта Молотова-Риббентропа и раздел Польши
14:29 (мск)Путин допустил ограничение президентского правления всего двумя сроками

Других подробностей следователь не сообщил.

Новость
После дела Ивана Голунова в полицию возврата нет

Путина спросили на пресс-конференции почему нет информации о расследовании дела полицейских, которые задерживали Голунова, и, возможно, подбросили ему наркотики.

Президент напомнил, что расследованием занимается Следственный комитет, а не МВД и что из органов внутренних дел в связи с этим уволили пятерых. Обвинять силовиков в нежелании «сдавать своих» он считает некорректным. Он заверил, что службы собственной безопасности силовых структур работают эффективно и по результатам их проверок возбуждается много уголовных дел.

Засекреченность материалов дела он объяснил тем, что в них есть информация об организации оперативно-розыскной деятельности, а она считается секретной.

Следите за развитием темы Дело журналиста Ивана Голунова прекращено
Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию (видео)
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Французский футболист подал документы, чтобы сыграть за Россию
Матч «Барселона» — «Реал» закончился массовыми беспорядками
СМИ: К чему приведет объявление импичмента Дональду Трампу
Найдена морская стена, построенная 7 тысяч лет назад
Уходящий под воду ледник в Сибири сняли из космоса
Здоровье
Ученые назвали «продукты-наркотики» Среди них — шоколад и чипсы.
Hi-Tech
31 декабря — рабочий день или выходной? Решили соцсети Россия против будней!
Кино
Асмус поддержала Харламова на премьере совместного фильма Артисты представили псевдодокументальную картину «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»
Авто
Как выглядит ГАЗ «Соболь 4х4», в салон которого вложили миллион Путешественник из Санкт-Петербурга Дмитрий Дрозд так сильно полюбил полноприводный «Соболь», что уже из второго по счёту микроавтобуса делает машину мечты
Новости партнеров
Первые симптомы онкологии, на которые не обращают внимания
Самый ранний звоночек зарождающейся онкологии
Маленькая Мила с трудом узнала Заворотнюк
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Дети
Беременная жена Константина Эрнста вышла в свет Софья Эрнст больше не скрывает интересное положение
Леди
Лолита в ультракоротком платье выступила на концерте Артистка принимает комплименты.
Новости партнеров
Лазарев наконец раскрыл тайну своего одиночества
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
У известной российской певицы отказали почки
Это риск аварий зимой. Сергей Меняйло о готовности Хакасии к зиме
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь