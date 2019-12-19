Уголовное дело на задерживавших Голунова полицейских возбудили за день до конференции Путина

На большой пресс-конференции 19 декабря президент Владимир Путин заявил, что в связи со скандалом вокруг Голунова из органов внутренних дел уволили пять человек и на них на всех возбудили уголовные дела. Ранее журналист жаловался, что по его заявлению о преступлении расследование забуксовало и в лучшем случае он получал отписки от следствия.
«Я дозвонился до следователя, и тот сообщил, что дело было возбуждено вчера, 18 декабря», — сказал Бадамшин.
Других подробностей следователь не сообщил.
Путина спросили на пресс-конференции почему нет информации о расследовании дела полицейских, которые задерживали Голунова, и, возможно, подбросили ему наркотики.
Президент напомнил, что расследованием занимается Следственный комитет, а не МВД и что из органов внутренних дел в связи с этим уволили пятерых. Обвинять силовиков в нежелании «сдавать своих» он считает некорректным. Он заверил, что службы собственной безопасности силовых структур работают эффективно и по результатам их проверок возбуждается много уголовных дел.
Засекреченность материалов дела он объяснил тем, что в них есть информация об организации оперативно-розыскной деятельности, а она считается секретной.