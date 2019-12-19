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15:47 (мск), источник: РИА Новости

В Вологде ветер повалил главную новогоднюю елку

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости. Сильный ветер повалил главную новогоднюю елку в Вологде, сообщил мэр Сергей Воропанов.

«Сегодня от порыва ветра упала главная елка города на площади Революции. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. Но установить ее на место не получится. Будем оперативно решать вопрос замены главной елки», — написал Воропанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что до этого пострадала новая фотозона в виде снежного шара.

«Хочу заверить вологжан, что мы постараемся в кратчайшие сроки установить на центральной площади лесную красавицу, чтобы город встретил 2020 год в безопасности и с праздничным настроением», — добавил мэр.

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