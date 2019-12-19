Стрельба рядом с комплексом зданий ФСБ в Москве. Главное

Вечером 19 декабря рядом с главным зданием ФСБ на Лубянке произошла стрельба. Перестрелка началась в приемной спецслужбы и продолжилась на улице. По предварительным данным, погиб один человек. ФСБ сообщила о ликвидации стрелявших, их личности устанавливаются. Мы собрали главное, что известно о происшествии на данный момент.
Стрельба началась около 18.10 мск. ФСБ сначала сообщила, что стрелявших было трое, они ворвались в приемную спецслужбы, где открыли огонь. Однако позже ФСБ опровергла информацию о проникновении в здание и уточнила, что стрелявший был один.
Нападавший ликвидирован, его личность устанавливается.
По данным ФСБ, в ходе стрельбы был убит сотрудник правоохранительных органов. СМИ ранее сообщали, что погибли от одного до четырех человек.
Минздрав рассказал, что двое сотрудников ФСБ получили в перестрелке тяжелые ранения.
Спецслужба квалифицировала случившееся как теракт.
Движение на Лубянке было перекрыто, центр Москвы — оцеплен. Прохожих и автомобилистов не пускали к месту происшествия, тех, кто оказался рядом, призывали укрыться в ближайших зданиях. Telegram-канал Baza сообщил, что пострадал один прохожий — он получил легкое ранение, его жизни ничего не угрожает.
На месте стрельбы работают взрывотехники. Как сообщают «Москва 24» и Telegram-канал Life Shot, на месте происшествия обнаружили гранату и рюкзак с неизвестным содержимым.
Следственный комитет сообщил, что возбудил после случившегося уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
В России 20 декабря отмечается День работника органов безопасности. Сегодня по этому случаю в Большом Кремлевском дворце проходит праздничный концерт, на котором выступил президент Владимир Путин. Президенту доложили об инциденте, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.