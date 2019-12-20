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03:53 (мск), источник: РИА Новости

В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В США обвинили в мошенничестве отца и дочь, которые несколько лет врали об участии в лотереях, чтобы получить налоговые вычеты за выигранные деньги. Об этом сообщила газета The Sun-Sentinel.

Источник: AP 2019

В 2015 году житель Флориды Кеннет Роджер Эдмонсон и его дочь Даниэль Такила Эдмонсон начали регистрировать поддельные налоговые декларации. В общей сложности они потребовали выплатить им 175 миллионов долларов.

Кто на самом деле побеждает в лотереях?

В итоге отец и дочь получили от Налогового управления США 3,4 миллиона долларов. Впоследствии выяснилось, что американцы никогда не приобретали выигрышные лотерейные билеты.

Федеральный суд Палм-Бич обвинил их в налоговом мошенничестве.

Даниэль Эдмонсон потребовала немедленного освобождения и денежную компенсацию за якобы несправедливое заключение. Женщина заявила, что она «коренная мавританская американка» и не будет подчиняться властям. Ее отец также говорил о своей «неприкосновенности».

В случае вынесения обвинительного приговора отцу и дочери грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество и пять лет заключения за предоставление заведомо ложных документов.

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