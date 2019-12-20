01:13 (мск), источник: Life.ru
Лайфу стала известна личность стрелка, открывшего огонь у здания ФСБ в Москве
Открывшим огонь у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы оказался 39-летней Евгений Манюров.
Согласно данным из открытых источников, Манюров работал индивидуальным предпринимателем в области права в Московской области. На странице мужчины в социальной сети указано, что он учился в Российской академии правосудия.
Напомним, преступник был нейтрализован на месте. Лайф опубликовал видео с моментом ликвидации стрелка и рассказ очевидца о произошедшем. Расследованием дела о стрельбе займётся центральный аппарат СК РФ. В результате стрельбы погиб сотрудник ФСБ и получили ранения пять человек, в том числе одно гражданское лицо. Нападавший вёл огонь из охотничьего карабина «Сайга».