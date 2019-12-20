Жил в Подмосковье, работал в охране: что известно о предполагаемом стрелявшем на Лубянке

Вечером 19 декабря у здания ФСБ в Москве произошла стрельба, в результате которой один сотрудник ведомства погиб, а еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения различной степени тяжести, сообщил Следственный комитет. Злоумышленник был убит, указал СК. Однако не сообщил ни его имени, ни других личных данных.
Мужчина, который, как считают силовики, открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщил РБК близкий к этой спецслужбе источник. «РЕН ТВ» без ссылки на источник передает, что стрелок жил в Подмосковье. Эту информацию подтверждают «Комсомольская правда», «Пятый канал» и Life. Все эти СМИ сообщают, что предполагаемый стрелок — 39-летний Евгений Манюров. «РЕН ТВ» уточнил, что в прошлом Манюров — предприниматель из Подольска. Его фирма занималась консультированием в области коммерческой деятельности, однако была ликвидирована в 2015 году, указывает канал. Согласно данным СПАРК, Евгений Манюров, уроженец города Подольска 1980 года рождения, вел деятельность как индивидуальный предприниматель в сфере права и консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления, но в 2015 году прекратил работу.
Как пишет «Комсомольская правда», при обыске дома у Манюрова в Подольске нашли «целый арсенал оружия». «Все зарегистрировано официально по месту жительства, всего семь стволов: газовое, травматическое, гладкоствольное, нарезное», — пишет издание со ссылкой на сотрудника следственной группы. Как рассказала изданию мать Манюрова, «последние годы он работал сразу в нескольких охранных фирмах, но потом отовсюду уволился».
По ее словам, в последнее время он «не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски», — привела газета цитату женщины.
Интервью с матерью Манюрова на своем сайте также опубликовала Baza. В нем приводятся слова женщины о том, что «особо близких» друзей у Манюрова не было, он «ни с кем не общался, никто к нему не приходил», «не женат и женщины у него нет». Мать Манюрова рассказала, что он долгое время работал в охранных предприятиях. А несколько месяцев назад она якобы узнала от бывшего коллеги Манюрова, что тот «давно уволился».
Во «Вконтакте» находится только один человек с именем Евгений Манюров. Информации и фотографий в его профиле нет, указано лишь, что он окончил Российскую академию правосудия. Полный тезка Манюрова значится в списке слушателей курса «Социологический анализ рекламной коммуникации» в НИУ ВШЭ.
Как отмечает «Комсомольская правда», Манюров увлекался практической стрельбой и участвовал в соревнованиях. По словам Олега Соловича, дизайнера стрелковых упражнений стрелкового клуба ДОСААФ, где практиковался Манюров, тот «общался нормально, вот только на занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном. Даже не плащ это, а парка. Мы предлагали ему снимать верхнюю одежду во время стрельбы, а он говорил, что ему так удобно». На сайте Московского городского стрелково-спортивного клуба говорится, что Евгений Манюров занял третье место в соревнованиях по практической стрельбе, которые прошли 27—28 ноября.