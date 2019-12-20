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10:01 (мск), источник: Forbes

Жил в Подмосковье, работал в охране: что известно о предполагаемом стрелявшем на Лубянке

Мужчина, который предположительно устроил стрельбу у здания ФСБ, жил в Подмосковье, работал в охране и увлекался спортивной стрельбой, сообщают СМИ.

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10
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Вечером 19 декабря у здания ФСБ в Москве произошла стрельба, в результате которой один сотрудник ведомства погиб, а еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения различной степени тяжести, сообщил Следственный комитет. Злоумышленник был убит, указал СК. Однако не сообщил ни его имени, ни других личных данных.

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Мужчина, который, как считают силовики, открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщил РБК близкий к этой спецслужбе источник. «РЕН ТВ» без ссылки на источник передает, что стрелок жил в Подмосковье. Эту информацию подтверждают «Комсомольская правда», «Пятый канал» и Life. Все эти СМИ сообщают, что предполагаемый стрелок — 39-летний Евгений Манюров. «РЕН ТВ» уточнил, что в прошлом Манюров — предприниматель из Подольска. Его фирма занималась консультированием в области коммерческой деятельности, однако была ликвидирована в 2015 году, указывает канал. Согласно данным СПАРК, Евгений Манюров, уроженец города Подольска 1980 года рождения, вел деятельность как индивидуальный предприниматель в сфере права и консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления, но в 2015 году прекратил работу.

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Как пишет «Комсомольская правда», при обыске дома у Манюрова в Подольске нашли «целый арсенал оружия». «Все зарегистрировано официально по месту жительства, всего семь стволов: газовое, травматическое, гладкоствольное, нарезное», — пишет издание со ссылкой на сотрудника следственной группы. Как рассказала изданию мать Манюрова, «последние годы он работал сразу в нескольких охранных фирмах, но потом отовсюду уволился».

По ее словам, в последнее время он «не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски», — привела газета цитату женщины.
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«Я слышал два-три выстрела»

Интервью с матерью Манюрова на своем сайте также опубликовала Baza. В нем приводятся слова женщины о том, что «особо близких» друзей у Манюрова не было, он «ни с кем не общался, никто к нему не приходил», «не женат и женщины у него нет». Мать Манюрова рассказала, что он долгое время работал в охранных предприятиях. А несколько месяцев назад она якобы узнала от бывшего коллеги Манюрова, что тот «давно уволился».

Во «Вконтакте» находится только один человек с именем Евгений Манюров. Информации и фотографий в его профиле нет, указано лишь, что он окончил Российскую академию правосудия. Полный тезка Манюрова значится в списке слушателей курса «Социологический анализ рекламной коммуникации» в НИУ ВШЭ.

Как отмечает «Комсомольская правда», Манюров увлекался практической стрельбой и участвовал в соревнованиях. По словам Олега Соловича, дизайнера стрелковых упражнений стрелкового клуба ДОСААФ, где практиковался Манюров, тот «общался нормально, вот только на занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном. Даже не плащ это, а парка. Мы предлагали ему снимать верхнюю одежду во время стрельбы, а он говорил, что ему так удобно». На сайте Московского городского стрелково-спортивного клуба говорится, что Евгений Манюров занял третье место в соревнованиях по практической стрельбе, которые прошли 27—28 ноября.

Александр Пятин

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