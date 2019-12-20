Установлено, кто и почему напал на сотрудников ФСБ
Стрельбу у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) устроил 39-летний Евгений Манюров из подмосковного Подольска — бывший охранник и профессиональный стрелок. Эксперты говорят об определенной схожести между действиями лубянского и керченского стрелков.
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Личность стрелка установили вскоре после инцидента. Им оказался житель подмосковного Подольска Евгений Манюров. Он был убит спецназом ФСБ около 19 часов в четверг. Однако осмотреть тело и обыскать карманы одежды никто из силовиков не решился. Поскольку была вероятность того, что преступник имел при себе взрывное устройство, к трупу первоначально отправили робота-сапера.
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Рюкзак мужчины робот обстрелял из гидропушки, после чего его остатки аккуратно поместили во взрывозащитный контейнер или просто «бочку» (они установлены на всех станциях метро), который на место происшествия доставил сапер в защитном костюме. Была в нем бомба, как сообщалось ранее, или ее муляж, должна установить взрывотехническая экспертиза, которую будут проводить сотрудники ФСБ.
Расследование первоначально возбужденного по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) УК уголовного дела ведут сотрудники центрального аппарата СКР.
Они уже установили, что в четверг Евгений Манюров сообщил матери (отец ушел из семьи много лет назад и отношений с сыном не поддерживал), что едет на дежурство, вооружился карабином, на который, по предварительным данным, имел разрешение, и на электричке отправился в Москву. Отметим, что у Манюрова дома нашли несколько стволов — в основном газовые и травматические пистолеты.
Очевидно, решение напасть на сотрудников ФСБ не было спонтанным. Манюров, работавший в различных ЧОПах охранником, несколько месяцев назад был уволен, после чего замкнулся в себе, стал раздражителен и перестал общаться со знакомыми, которых у него и так было не много. При этом он не пропускал соревнования по практической стрельбе. Последний турнир, в котором он занял третье место, состоялся буквально на днях.
Как сообщили в Федерации практической стрельбы России (ФПСР), Манюров «не состоял в федерации, никогда не проходил курсы безопасного обращения, обязательные при вступлении в федерацию, и не тренировался по программе практической стрельбы». Соревнования по стрельбе, в которых он принимал участие, являлись клубными матчами вне календаря ФПСР, в которых могли выступать «все желающие на усмотрение устроителей».
Приехав на Лубянку в форме, в которой он ходил на работу, Манюров достал из рюкзака карабин и начал стрелять. Он убил одного сотрудника ФСБ, ранил четверых сотрудников спецслужб и одного прохожего, после чего был убит ответными выстрелами.
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В рамках расследования, по данным «Ъ», назначено несколько экспертиз, в том числе посмертная психолого-психиатрическая.
Вероятно, психиатры придут к выводу, что Манюров имел серьезные отклонения, после чего уголовное дело в его отношении будет прекращено в связи со смертью подозреваемого.
При этом некоторые эксперты, опрошенные «Ъ», уже нашли определенную схожесть между действиями лубянского стрелка и учащегося Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова. Год назад, 17 октября 2018 года, Росляков, которого, по данным следствия, из-за бедности (ходил в одной и той же одежде, не сдавал деньги на различные мероприятия) доводили сокурсники, убил 20 человек, а еще 67 — причинил ранения различной степени тяжести.
Манюров из-за низкой зарплаты и конфликтов на работе был вынужден поменять службу в десятке ЧОПов, которыми в том числе руководили бывшие сотрудники ФСБ. Возможно, поэтому нападение он и совершил на Лубянке.
Николай Сергеев
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