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13:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

Жителя штата Айова приговорили к 15 годам за сжигание флага ЛГБТ

Суд в США приговорил к 15 годам тюрьмы мужчину, который похитил из церкви флаг ЛГБТ и сжег его возле стрип-клуба летом этого года в городе Эймс в штате Айова.

30-летний Адольфо Мартинес признался журналистам, что он похитил флаг из ненависти к гомосексуалистам. Его признали виновным в преступлении по мотивам ненависти, в неосторожном обращении с огнем и рецидивизме.

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Как сообщает полиция, инцидент произошел около полуночи в клубе Dangerous Curves, посетители которого жаловались на угрозы со стороны мужчины. Когда к заведению подъехали стражи порядка, возмутителя спокойствия уже выставили за дверь клуба.

После этого Мартинес отправился в церковь и унес оттуда флаг. Затем он вернулся к клубу и поджег флаг на улице, используя воспламеняющуюся жидкость. Он также угрожал поджечь местный бар.

Сразу после ареста он признал вину и рассказал о мотивах своих действий.

«Для меня было честью сделать это, это благословение господа. Я просто сжег их гордость», — сказал он в интервью телеканалу KCCI-TV, которое использовалось в суде как свидетельство против него.

Пастор Эйлин Гэбби, открыто заявлявшая о своей гомосексуальности, говорит, что согласна с выводами следствия:

Я всегда считала, что Эймс не так прогрессивен, как многие думают, и здесь до сих пор есть большие странные сообщества.
интервью изданию Des Moines Register

«12 незнакомых мне людей, которые не имеют отношения ко мне или к этому приходу, сказали, что этот человек совершил преступление, которое мотивировано нетерпимостью и ненавистью», — отмечала она.

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Прокурор округа Стори Джессика Рейнолдс заявила, что Мартинес стал первым человеком в истории страны, которого признали виновным в преступлении по мотивам ненависти.

«Реальность такова, что существуют люди, совершающие преступления против других людей из-за их расы, пола или сексуальной ориентации», — посетовала она в интервью местному изданию Ames Tribune.

«Когда такое происходит, очень важно, чтобы мы как общество сплотились, а людей, ответственных за такие поступки, ждали бы очень серьезные последствия», — сказала Рейнолдс.

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