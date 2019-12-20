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15:26 (мск), источник: ТАСС

Бастрыкин заверил, что стрельба на Лубянке будет детально расследована

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что произошедшее накануне нападение на сотрудников ФСБ в Москве будет тщательно и детально расследовано.

Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, в наше мирное время произошла трагедия, в результате которой погиб сотрудник ФСБ России. Выражаю самые глубокие соболезнования родным погибшего сотрудника Федеральной службы безопасности, — написал Бастрыкин на своей странице “ВКонтакте”. — Заверяю, что следствием будут приняты исчерпывающие меры для того, чтобы детально установить причины и обстоятельства произошедшего».

Бастрыкин поздравил работников и ветеранов органов госбезопасности с отмечаемым сегодня профессиональным праздником. Глава СК отметил, что сотрудники органов безопасности защищают территориальную целостность РФ, граждан и конституционный строй. «Такая работа требует смелости, высоких моральных качеств, верности долгу. Они ежедневно рискуют своей жизнью, обеспечивая безопасность государства и граждан», — пишет Бастрыкин.

Он добавил, что труд сотрудников органов безопасности помогает и Следственному комитету бороться с преступностью.

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