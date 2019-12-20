15:49 (мск), источник: Life.ru
«Аэрофлот» довёл до слёз беременную пассажирку, отказав в перевозке двух собак
Историей очередного противостояния с «Аэрофлотом» поделился в «Фейсбуке» москвич Сергей, который вместе со своей беременной женой летел в
— Это не
Мужчина оговорился, что перевозка собак — это не каприз его беременной супруги. У женщины есть некоторые проблемы, которые подтверждаются справкой от психиатра, а еще есть два пса породы бигль, которых она планировала взять на борт.
— Всё это — российские справки, габариты и вес собак, провоз без клеток — всё согласовывалось с американским представителем «Аэрофлота» заранее, — указал москвич, прикрепив соответствующие скрины переписки.
Приехав в Шереметьево за 3,5 часа до вылета и пройдя ветеринарный контроль, пара с двумя собаками отправилась на стойку регистрации.
— Всё, что они смогли сделать, — сочинять отмазки одна нелепее другой, принести стул моей рыдающей взахлёб жене и вызвать фельдшера, который предложил укол успокоительного на 8-м месяце беременности, — вспоминает возмущённый клиент российского перевозчика.
Спустя два часа, когда пара уже понимала, что их полет вряд ли состоится, представители авиакомпании
— Я очень хочу, чтобы «Аэрофлот» пересмотрел должностные инструкции и наряду с соблюдением интересов авиакомпании и безопасности пассажиров ставил бы в приоритет человечное отношение к своим клиентам. Это не так сложно, — заключил он.
Отметим, что представители авиакомпании пока не прокомментировали инцидент.
Напомним, что не так давно «Аэрофлот» оказался в центре скандала
Кот должен был лететь в багажном отделении, однако его хозяин Михаил Галин не мог допустить такого обращения с другом и нашёл для взвешивания похожего котика, который весил меньше.