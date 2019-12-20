Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Великий город вспоминает бывшего мэра Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Фоторепортажи
11Названа «Мисс Вселенная-2019»
14Фотограф запечатлела марсианские пейзажи на Земле
18:39 (мск), источник: РИА Новости

Посольство подтвердило данные о пострадавших в Таиланде россиянах

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Посольство РФ в Таиланде подтвердило, что россияне пострадали при столкновении катера и яхты у острова Пхукет, одна из пострадавших получила серьезные травмы.

Источник: CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai Ambulance

Ранее газета Bangkok Post сообщила, что скоростной катер с 49 туристами врезался в яхту под управлением российского капитана близ курортного острова Пхукет, пострадали 12 туристов с катера. Столкновение произошло в среду у острова Кхай Нок в провинции Пханга. По предварительной информации, погиб капитан катера — гражданин Таиланда, несколько туристов получили травмы различной степени тяжести, их доставили в ближайшие медицинские учреждения.

«Девятнадцатого декабря сего года у побережья острова Кхай-Нок в провинции Пхан-Нга произошло столкновение скоростного катера с яхтой, которой управлял российский капитан Александр Горбунов. Среди пострадавших — граждане России», — говорится в сообщении российской дипмиссии.

По информации посольства, серьезные травмы получила 67-летняя туристка из России.

«Ей незамедлительно была оказана медицинская помощь в пхукетском госпитале Таланг. Сегодня она улетела на Родину», — говорится в сообщении.

Посольство России в Таиланде сразу же подключилось к выяснению обстоятельств происшествия.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Момент ликвидации стрелявшего у здания ФСБ на Лубянке попал на видео
Кому запретят работать в такси
Установлено, кто и почему атаковал здание ФСБ в Москве
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
Умер второй пострадавший при стрельбе в Москве
Названы самые яркие мемы, флешмобы и челленджи уходящего года
Телеведущий назвал «цирком» поведение журналистов перед Путиным
ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы президента РФ вырос до 64%
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
4 способа отключить платные услуги вашего оператора Хватит терять деньги!
Кино
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке» В канун Нового года и в новогоднюю ночь телеканал «Россия 1» представит сразу две программы с участием знаменитостей
Авто
ГИБДД хочет проверять всех водителей на алкоголь Помимо визуального осмотра сотрудники ГИБДД будут предлагать водителям пройти экспресс-тесты
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Обязательный английский в 2022 547
Теория невероятностей или Угадайка 476
Юморок пятничный 178
Помогите определиться с именем 153
Леди
Секреты молодости 69-летней Надежды Бабкиной Мы собрали по крупицам из немногочисленных интервью народной артистки информацию о спорте, уходе за собой и диете.
Новости партнеров
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Первые симптомы онкологии, на которые не обращают внимания
Маленькая Мила с трудом узнала Заворотнюк
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь