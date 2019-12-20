Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самые яркие мемы, флешмобы и челленджи 2019 годаВспоминаем, чем жили пользователи соцсетей весь год: над чем смеялись, с кем грустили, какие вызовы бросали себе и другим и в чем интересном участвовали
Фоторепортажи
11Пух и перья: в Австралии завершился конкурс на лучшие фотографии птиц
7Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
21:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Условный срок за досрочное голосование

Члены избиркома в Красноярске приговорены за фальсификацию на выборах.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В пятницу Свердловский райсуд Красноярска в особом упрощенном порядке рассмотрел дело против бывших членов участковой избирательной комиссии, которые обвинялись в фальсификации выборов в горсовет Красноярска в сентябре 2018 года. Трое фигурантов получили условные сроки, сообщили «Ъ» в пресс-службе суда. Ирина Попованова получила полтора года условно, Анастасия Ахоян — год, Альбина Прошкина — девять месяцев. Кроме того, осужденным запретили работать в избирательных комиссиях. По словам официального представителя краевой прокуратуры Ольги Гайдук, вопрос об обжаловании будет решаться после изучения приговора и протокола судебного разбирательства.

Возбуждению уголовного дела предшествовала проверка информации, поступившей на горячую линию избиркома, о том, что на избирательном участке № 384 было проведено досрочное голосование за избирателей. Сигнал о нарушениях на выборах подтвердился. Расследование, которое начал Следственный комитет РФ, установило, что на указанном избирательном участке были сфальсифицированы данные о 32 досрочно проголосовавших красноярцах.

Читайте также
Новые кадры и структура. С чем «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму

Почерковедческая экспертиза списков избирателей доказала причастность к фальсификации членов избиркома Ирины Поповановой, Анастасии Ахоян и Альбины Прошкиной, которые трудятся в детских учебных заведениях города и привлекались для работы на выборах.

Им инкриминировали ст. 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования). По версии следствия, обвиняемые преследовали цель увеличить показатели явки на участке № 384. В округе победил депутат Андрей Козиков, возглавивший в горсовете фракцию «Единой России».

В конце октября 2019 года расследование было завершено. Бывшие члены избиркома полностью признали вину, а ознакомившись с материалами дела, они просили провести слушания в особом упрощенном порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. В этом случае они вправе рассчитывать на наказание, не превышающее двух третей от максимально возможного (по ст. 142.1 УК РФ оно составляет четыре года колонии).

Кроме того, женщины за несколько дней до начала процесса опубликовали в местной газете объявление, в котором попросили прощения за фальсификации: «Мы совершили деяние, в котором очень раскаиваемся, так как своими действиями подорвали веру в честность выборов у граждан».

По словам электорального юриста Романа Смирнова, публикация подобных объявлений в газете — стандартная практика для уменьшения срока, перевода его в условный или штраф.

«Это так называемое деятельное раскаяние. Обычно в таких случаях суды дают либо штраф, либо условный срок. Это уже не первый случай, даже не первый десяток подобных случаев на моей практике», — отметил Роман Смирнов. Он добавил, что по логике правоприменения и уголовного законодательства ответственность, причем неотвратимую, должны понести не только члены избирательной комиссии, а все участники процесса, начиная от организатора и заканчивая исполнителями. «Но практика сложилась другая, это связано в том числе с тем, что доказательную базу собрать достаточно тяжело. Даже доказать ответственность члена комиссии, чтобы это в суде получило законную оценку, очень тяжело», — пояснил господин Смирнов.

Читайте также
Отставлять нельзя оставить

Он добавил, что также зачастую на членов избиркомов оказывают давление, и они вряд ли признаются, кто давал им соответствующие указания.

Красноярский политолог Сергей Комарицын оценивает судебное решение как «исключительно положительное». По мнению эксперта, оно будет дисциплинировать членов избирательных комиссий на следующих выборах. «Теперь на следующих выборах люди будут знать, что фальсификации могут плохо закончиться», — говорит господин Комарицын.

Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц отметил, что госорганы в принципе не видят в фальсификациях высокой общественной опасности и покушения на основы государственного строя, поэтому «за кражу мешка картошки дают больше, чем за фальсификацию выборов».

По его словам, фальсификаторы выборов в основном отделываются судебными штрафами, что даже не считается привлечением их к уголовной ответственности, хотя санкции статьи, по которой они привлекаются, — до четырех лет лишения свободы.

«Условные сроки сегодня стали скорее исключением, чем правилом, — сообщил эксперт.— Про реальные сроки и речи нет».

Господин Мельконьянц напомнил, что в 2019 году в девяти регионах рассматривали уголовные дела в отношении членов избиркомов за фальсификацию выборов: республиках Бурятия, Коми, Мордовия, Калмыкия, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Московской и Ульяновской областях. По мнению Григория Мельконьянца, Центризбирком, по его мнению, сегодня не в силах предотвращать большинство фальсификаций, поскольку они происходят на низовом уровне, где из-за зависимости от исполнительной власти происходит понуждение членов избиркомов к фальсификациям.

Константин Воронов, Юлия Сасевич, Оксана Павлова, Новосибирск, Елена Рожкова, Ангелина Галанина

 Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Трансляция "Ъ"
Пресс-конференция Путина. Главное
Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
Умер второй пострадавший при стрельбе в Москве
Подтверждены данные о пострадавших в Таиланде россиянах
В офисе у Порошенко прошли обыски
Раскрыт способ получить бесплатную еду в аэропорту
Американца приговорили к 15 годам за сжигание флага ЛГБТ
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
4 способа отключить платные услуги вашего оператора Хватит терять деньги!
Кино
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке» В канун Нового года и в новогоднюю ночь телеканал «Россия 1» представит сразу две программы с участием знаменитостей
Авто
ГИБДД хочет проверять всех водителей на алкоголь Помимо визуального осмотра сотрудники ГИБДД будут предлагать водителям пройти экспресс-тесты
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Владимир Пресняков показал фото беременной жены Певец умилил фанатов
Леди
Секреты молодости 69-летней Надежды Бабкиной Мы собрали по крупицам из немногочисленных интервью народной артистки информацию о спорте, уходе за собой и диете.
Новости партнеров
Везучие москвичи. Вся правда об общественном транспорте столицы
Арбузы напрямую связаны с раком: врачи сделали важное заявление
Целый праздник в аэропорту Домодедово
Негласное правило. Конкурс «Лидеры России» пройдет честно
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь