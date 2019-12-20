21:48 (мск), источник: Коммерсантъ
Условный срок за досрочное голосование
Члены избиркома в Красноярске приговорены за фальсификацию на выборах.
В пятницу Свердловский райсуд Красноярска в особом упрощенном порядке рассмотрел дело против бывших членов участковой избирательной комиссии, которые обвинялись в фальсификации выборов в горсовет Красноярска в сентябре 2018 года. Трое фигурантов получили условные сроки, сообщили «Ъ» в
Возбуждению уголовного дела предшествовала проверка информации, поступившей на горячую линию избиркома, о том, что на избирательном участке № 384 было проведено досрочное голосование за избирателей. Сигнал о нарушениях на выборах подтвердился. Расследование, которое начал Следственный комитет РФ, установило, что на указанном избирательном участке были сфальсифицированы данные о 32 досрочно проголосовавших красноярцах.
Почерковедческая экспертиза списков избирателей доказала причастность к фальсификации членов избиркома Ирины Поповановой, Анастасии Ахоян и Альбины Прошкиной, которые трудятся в детских учебных заведениях города и привлекались для работы на выборах.
Им инкриминировали ст. 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования). По версии следствия, обвиняемые преследовали цель увеличить показатели явки на участке № 384. В округе победил депутат Андрей Козиков, возглавивший в горсовете фракцию «Единой России».
В конце октября 2019 года расследование было завершено. Бывшие члены избиркома полностью признали вину, а ознакомившись с материалами дела, они просили провести слушания в особом упрощенном порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. В этом случае они вправе рассчитывать на наказание, не превышающее двух третей от максимально возможного (по ст. 142.1 УК РФ оно составляет четыре года колонии).
Кроме того, женщины за несколько дней до начала процесса опубликовали в местной газете объявление, в котором попросили прощения за фальсификации: «Мы совершили деяние, в котором очень раскаиваемся, так как своими действиями подорвали веру в честность выборов у граждан».
«Это так называемое деятельное раскаяние. Обычно в таких случаях суды дают либо штраф, либо условный срок. Это уже не первый случай, даже не первый десяток подобных случаев на моей практике», — отметил Роман Смирнов. Он добавил, что по логике правоприменения и уголовного законодательства ответственность, причем неотвратимую, должны понести не только члены избирательной комиссии, а все участники процесса, начиная от организатора и заканчивая исполнителями. «Но практика сложилась другая, это связано в том числе с тем, что доказательную базу собрать достаточно тяжело. Даже доказать ответственность члена комиссии, чтобы это в суде получило законную оценку, очень тяжело», — пояснил господин Смирнов.
Он добавил, что также зачастую на членов избиркомов оказывают давление, и они вряд ли признаются, кто давал им соответствующие указания.
Красноярский политолог Сергей Комарицын оценивает судебное решение как «исключительно положительное». По мнению эксперта, оно будет дисциплинировать членов избирательных комиссий на следующих выборах. «Теперь на следующих выборах люди будут знать, что фальсификации могут плохо закончиться», — говорит господин Комарицын.
Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц отметил, что госорганы в принципе не видят в фальсификациях высокой общественной опасности и покушения на основы государственного строя, поэтому «за кражу мешка картошки дают больше, чем за фальсификацию выборов».
«Условные сроки сегодня стали скорее исключением, чем правилом, — сообщил эксперт.— Про реальные сроки и речи нет».
Господин Мельконьянц напомнил, что в 2019 году в девяти регионах рассматривали уголовные дела в отношении членов избиркомов за фальсификацию выборов: республиках Бурятия, Коми, Мордовия, Калмыкия, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Московской и Ульяновской областях. По мнению Григория Мельконьянца, Центризбирком, по его мнению, сегодня не в силах предотвращать большинство фальсификаций, поскольку они происходят на низовом уровне, где
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