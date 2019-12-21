Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Путин — об убитом в ФРГ гражданине Грузии Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся организатором взрывов в московском метро
Фоторепортажи
25Скончался Юрий Лужков
20Церемония прощания с Юрием Лужковым
19:18 (мск), источник: Известия

В Мурманской области подростки избили полицейских после дискотеки

В городе Апатиты Мурманской области группа несовершеннолетних подростков после дискотеки избила полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные следствия в субботу, 21 декабря.

«Инцидент произошел в пятницу около 22:00 возле местного Дома культуры (ДК), где подростки после дискотеки продолжили гулянье на улице, достали алкоголь, начали хулиганить», — говорится в сообщении. Работники ДК вызвали полицию, сотрудники которой пытались успокоить молодежь, но те в ответ применили силу. На помощь силовикам прибыло подкрепление, подростков задержали и доставили в отделение полиции.

Предварительно, полицейские получили ушибы и сотрясение головного мозга. «Газета.ру» уточняет, что пострадали полицейский и стажер.

В сообщении на сайте СУ СК России по региону говорится, что следователи начали проверку по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой видно, как толпа людей стоит у здания в темное время суток. Затем несколько человек нападают на полицейских и начинают их избивать. Через некоторое время на помощь сотрудникам правоохранительных органов пришел дополнительный наряд полиции. Часть молодежи разбегается, нападавших полицейские усаживают в машину.

В конце ноября ГУ МВД по Москве сообщало, что пьяная москвичка, задержанная за мелкое хулиганство, ударила оперативника после того, как ее доставили в полицейское отделение Мещанского района. По дороге на медицинское освидетельствование она разбила стекло в двери служебной машины.

Во время загрузки произошла ошибка.
В Апатитах мужчина угнал бронетранспортер и въехал на нем в магазин
Во время загрузки произошла ошибка.
14 января 2018© Ньюстюб
 Аральские ласки: как в Центральной Азии возрождают исчезнувший водоем
Ничего святого: церковь мормонов в США скопила $100 млрд на пожертвованиях
Миллер раскрыл детали соглашения о транзите газа через Украину
Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Российский боец UFC объяснил отказ от флага
Германия отвергла санкции против «Северного потока - 2»
100 звезд в небе загадочно исчезли
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
4 способа отключить платные услуги вашего оператора Хватит терять деньги!
Кино
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке» В канун Нового года и в новогоднюю ночь телеканал «Россия 1» представит сразу две программы с участием знаменитостей
Горячие темы на Авто
День Рождения. 144
Как вы относитесь к разного рода "тренерам"? 114
Покупка б/у резины, кто как к этому относится? 88
Многие тут пишут "как в России плохо" 89
Новости партнеров
Маленькая Мила с трудом узнала Заворотнюк
Самый ранний звоночек зарождающейся онкологии
5 приемов, которые остановят старость
Почему рак мозга сгубил так много звезд. Онколог дал ответ
Gnezdo.ru
Узнай, какая ты королева. Тест
"Машина неубиваемая": умные россияне берут такую
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
5 критических ошибок, которые приводят к аварии
Леди
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе показали страсть на публике Звездные супруги поцеловались на сцене.
Новости партнеров
Лазарев наконец раскрыл тайну своего одиночества
Первые симптомы онкологии, на которые не обращают внимания
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь