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21:21 (мск), источник: РИА Новости

В СПЧ прокомментировали задержания журналистов после стрельбы в Москве

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов просит Генпрокуратуру и СК расследовать обстоятельства задержаний журналистов изданий Baza и «Коммерсант», работавших над материалом о стрельбе на Лубянке в Москве.

Источник: РИА Новости

В четверг вечером неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы. Он действовал один, был нейтрализован. При стрельбе погиб сотрудник ФСБ, еще один скончался в больнице, также пострадали пять человек. Позже следователи установили личность нападавшего, им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.

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Как отметили в СПЧ, 19 и 20 декабря были задержаны журналисты изданий Baza Анна Никитина и «Коммерсанта» Роман Дорофеев. По данным Совета, Никитина была задержана, когда брала интервью у родителей Манюрова, при задержании ее ударили по лицу, Дорофеев был задержан во время съемок на Лубянке.

«Просим Генеральную прокуратуру и Следственный комитет провести расследование данных необоснованных задержаний на предмет препятствования профессиональной деятельности наших коллег, что является нарушением Уголовного кодекса РФ и закона «О СМИ», — говорится в заявлении комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов, размещенном на сайте Совета.

В комиссии считают недопустимым применение силы и нецензурную брань в отношении сотрудников СМИ. «Никакие интересы не могут служить оправданием для преследования журналистов и таких грубых нарушений закона», — добавляется в заявлении.

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