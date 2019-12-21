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23:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Российских школьников накормили мясом с трупным ядом

Мясо павших и больных животных поступало в детские сады и школы Тольятти. Об этом сообщает портал «ТЛТгород.ру».

В ходе проверки было изъято более 50 тонн мяса неизвестного происхождения без документов. Издание утверждает, что в продукции было выявлено наличие трупного яда, кишечной палочки и других инфекций.

Предприниматели скупали в деревнях соседних областей мясо павших животных, вымачивали его в химикатах и приправах, замораживали и продавали. В итоге в нескольких детских садах Тольятти, Самары и Сызрани по результатам отобранных силовиками проб была выявлена опасная продукция. Также, говорится на портале, таким мясом могли накормить учеников большинства школ Тольятти.

Следственное управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенного в отношении товаров, работ и услуг, предназначенных для детей».

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