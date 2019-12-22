В МЧС рассказали о крупном пожаре на нефтехимическом заводе в Уфе

Ранее спасатели сообщили, что горит производственное здание на площади 1,6 тысячи квадратных метров на предприятии «Опытный завод Нефтехим» в Уфе. На тушении пожара работают 75 человек, 21 единица техники, привлечён пожарный поезд. Сообщалось, что на заводе горит легковоспламеняющаяся жидкость и есть опасность распространения огня на другие здания.
«Превышения ПДК на территории завода пока не зафиксировано. Для отбора проб загрязняющих веществ в атмосферном воздухе задействована одна лаборатория Роспотребнадзора по Башкирии», — прокомментировал ситуацию Латыпов, который находится на месте происшествия.
По его словам, «в настоящее время из 250-литровых емкостей растекается легковоспламеняющаяся жидкость и есть угроза другим емкостям. Локализации пока нет».