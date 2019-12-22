В Татарстане признали участие школьников в учениях полиции

По ее информации, 20 декабря на территории Новотроицкой средней школы «по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения; в качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9 класса».
Пресс-служба отмечает, что перед началом занятий полицейские, администрация школы и старшеклассники были проинструктированы о соблюдении мер личной безопасности.
«Следует отметить, что во время занятий действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции отдела МВД России по Тукаевскому району в гражданской одежде. Ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя общественного порядка, — подчеркнули в ведомстве. — Все школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал».
Проверка проводится в связи с тем, что участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке с МВД по республике Татарстан.
По ее итогам будет дана оценка управленческим решениям руководителей отдела МВД РФ по Тукаевскому району.
Как отметили в пресс-службе, виновные должностные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Ранее в соцсетях была распространена видеозапись, на которой было видно, как сотрудники правоохранительных органов отрабатывают в школьном дворе навыки разгона толпы.