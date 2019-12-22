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18:51 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.

Ранее информация о том, что школьники в Новотроицке стали участниками учений по разгону митингов, появилась в местных СМИ.

Как сообщает ведомство, 20 декабря на территории новотроицкой школы прошли учения отдела МВД Тукаевского района. В качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены ученики 9 класса.

«В связи с тем, что участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке с МВД по Республике Татарстан, руководством министерства принято решение о проведении служебной проверки, в ходе которой будет дана оценка управленческим решениям руководителей отдела МВД России по Тукаевскому району», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на учениях правонарушителей «отыгрывали» только сотрудники полиции.

«Все школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал», — подчеркнули в ведомстве.

Добавляется, что виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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