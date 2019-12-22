В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД

Ранее информация о том, что школьники в Новотроицке стали участниками учений по разгону митингов, появилась в местных СМИ.
Как сообщает ведомство, 20 декабря на территории новотроицкой школы прошли учения отдела МВД Тукаевского района. В качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены ученики 9 класса.
«В связи с тем, что участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке с МВД по Республике Татарстан, руководством министерства принято решение о проведении служебной проверки, в ходе которой будет дана оценка управленческим решениям руководителей отдела МВД России по Тукаевскому району», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на учениях правонарушителей «отыгрывали» только сотрудники полиции.
«Все школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал», — подчеркнули в ведомстве.
Добавляется, что виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.