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19:43 (мск), источник: РИА Новости

Умер французский модельер Эмануэль Унгаро

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро скончался в возрасте 86 лет в Париже, сообщает портал France Info.

Источник: Reuters

Унгаро родился во французском городе Экс-ан-Прованс 13 февраля 1933. В 1956 году обосновался в Париже, учился у испанского кутюрье Кристобаля Балансиага.

В 1965 году совместно с художницей Соней Кнапп он открыл собственный дом моды во французской столице. Уже во время показа первой коллекции стало очевидно, что его фирменным стилем будут яркие цвета и смесь принтов. Он покинул мир моды в 2004 году.

Одежду Унгаро носили такие известные женщины, как Жаклин Кеннеди, Катрин Денев и Мари-Элен де Ротшильд.

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