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13:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

Убийство Хашогги. Пятерых обвиняемых приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых причастных к жестокому убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги в октябре прошлого года. Еще трое обвиняемых получили тюремные сроки, в общей сложности они проведут в заключении 24 года.

Источник: AFP 2019

Известный критик властей Саудовской Аравии Хашогги был убит 2 октября в здании саудовского консульства в Стамбуле, куда он пришел за новыми документами.

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Поначалу власти Саудовской Аравии отрицали факт гибели журналиста, утверждая, что тот покинул консульство целым и невредимым. Позднее саудовские СМИ сообщили, что Хашогги действительно погиб, но произошло это в результате спонтанной потасовки с сотрудниками консульства.

Однако позднее Эр-Рияду пришлось признать, что убийство журналиста было умышленным. По данным турецких следователей, тело Хашогги расчленили и вывезли с территории консульства. Его останки до сих пор не найдены.

Хашогги покинул Саудовскую Аравию в сентябре 2017 года после ареста нескольких его близких друзей и стал колумнистом американского издания Washington Post.

Покидая родину, Хашогги (Хашокджи, Хашкаджи) обвинил наследного принца в преследовании диссидентов.

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