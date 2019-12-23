На шоссе в Детройте вытекло зеленое ядовитое вещество

В американском Детройте аварийные службы в срочном порядке очищают шоссе, на которое из-под земли начали вытекать опасные химикаты.
Вещество ядовито-зеленого цвета, разливающееся по асфальту, заметили очевидцы. Благодаря морозу оно быстро превратилось в лед и не распространилось дальше.
По данным полиции, это шестивалентный хром, который признан канцерогенным. Утечка произошла в подвале одного из предприятий в пригороде Детройта, закрытого еще в 2016 году. Хром попал в канализацию, а затем на дорогу.
Операция по очистке продлится несколько дней, сообщает Detroit Free Press. По словам экологов, вещество не представляет непосредственной угрозы для здоровья населения.
Шестивалентный хром добавляется в легированную сталь для повышения коррозионной стойкости.