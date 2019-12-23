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18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

На шоссе в Детройте вытекло зеленое ядовитое вещество

Оно признано канцерогенным.

В американском Детройте аварийные службы в срочном порядке очищают шоссе, на которое из-под земли начали вытекать опасные химикаты.

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Вещество ядовито-зеленого цвета, разливающееся по асфальту, заметили очевидцы. Благодаря морозу оно быстро превратилось в лед и не распространилось дальше.

По данным полиции, это шестивалентный хром, который признан канцерогенным. Утечка произошла в подвале одного из предприятий в пригороде Детройта, закрытого еще в 2016 году. Хром попал в канализацию, а затем на дорогу.

Операция по очистке продлится несколько дней, сообщает Detroit Free Press. По словам экологов, вещество не представляет непосредственной угрозы для здоровья населения.

Шестивалентный хром добавляется в легированную сталь для повышения коррозионной стойкости.

Анна Лысенко

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