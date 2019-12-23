СК переквалифицировал обвинение по «делу Baring Vostok»

Сумма ущерба по делу в окончательной фабуле осталась та же, что была изначально — 2,5 млрд рублей, уточнили источники. «Просто другая квалификация», — пояснил собеседник агентства.
Еще один источник рассказал, что Следственный комитет России начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам дела, в том числе основателю одноименного инвестиционного фонда, американскому бизнесмену Майклу Калви.
«Сегодня следствие начало предъявлять фигурантам, в частности, Майклу Калви, Филиппу Дельпалю, Ивану Зюзину и Алексею Кордичеву обвинение в окончательной редакции. Остальным обвинение в окончательной редакции будет предъявлено на днях», — сказал один из собеседников агентства.
Таким образом, по его словам, сбор доказательств по делу завершен — в ближайшее время следствие объявит участникам процесса об окончании следственных действий, после чего они начнут знакомиться с материалами расследования.
Комментариями следствия и защиты по ситуации «Интерфакс» в настоящее время на располагает.
«Дело Baring Vostok»
Уголовное дело было возбуждено 13 февраля. Согласно материалам дела, с заявлением о преступлении 7 февраля в ФСБ России обратился член совета директоров и акционер «Восточного» Шерзод Юсупов, который утверждает, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) в 2015 году.
Как установила доследственная проверка, стоимость 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которые ПКБ передало по отступному, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллектора.
Басманный суд Москвы 15 и 16 февраля заключил Майкла Калви, партнера Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, партнера Вагана Абгаряна, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина, а также бывшего генерального директора ПКБ Максима Владимирова и экс-председателя правления «Восточного» Алексея Кордичева. Всем фигурантам было предъявлено обвинение в хищении у «Восточного» 2,5 млрд рублей.
В апреле по ходатайству следствия суд изменил Калви и Кордичеву меру пресечения на домашний арест, летом аналогичное решение было принято в отношении Дельпаля.
Согласно позиции Калви, уголовное дело стало инструментом борьбы Юсупова и его партнера, акционера «Восточного» Артема Аветисяна, в корпоративном конфликте, связанном с контролем над банком.
В середине сентября следствие получило результаты экспертизы, назначенной для оценки сделки, легшей в основу уголовного дела Калви и его коллег. Эксперты, говорил «Интерфаксу» знакомый с их заключением источник, пришли к выводу, что рыночная стоимость пакета акций IFTG, принадлежащего «Восточному», составляет $60 млн — около 3,8 млрд рублей. При этом на момент передачи акций банку, установили оценщики, стоимость пакета составляла $4,4 млн — 260 млн рублей с учетом ограничений прав владельцев некоторых классов акций, которые тогда содержал устав IFTG и которые впоследствии были устранены.
В декабре по делу был задержан еще один фигурант — бывший директор по инвестициям «Восточного» Александр Цакунов, который с санкции суда был помещен под домашний арест.
Единственный из фигурантов, кто признал вину — Кордичев.