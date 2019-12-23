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21:00 (мск), источник: РИА Новости

Кадыров заявил о непричастности России к убийству боевика в Берлине

ГРОЗНЫЙ, 23 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийство боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине никакого отношения к республике не имеет, а тем, кто думает иначе, следует доказать это.

Источник: РИА Новости

«Они сами убили, когда он стал ненужным, а сейчас начинают вилять хвостом — Россия, Чечня… Это нас не касается, он гражданин Грузии… Если мы причастны, пусть докажут не на словах, а на деле», — сказал Кадыров журналистам.

Он отметил, что Хангошвили причастен ко многим терактам, и теперь, когда его убили, стало на одного террориста меньше.

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В Берлинском парке разобрались по-кавказски

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вопросы о выдаче гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, убитого в августе в Берлине, который подозревается в России в террористической деятельности, обсуждались с Германией «на уровне спецслужб неоднократно», но официального запроса через прокуратуру не было, потому что компетентные органы РФ посчитали это бессмысленным, получив предварительный отрицательный ответ. Президент не уточнил, какие именно спецслужбы со стороны ФРГ участвовали в обсуждении данной темы.

Ранее Путин заявил, что убитый в Берлине принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе, а также был одним из организаторов взрывов в московском метро. Путин отметил, что этот человек находился в розыске. По его словам, РФ будет «делать все для того, чтобы в этом разобраться» и помочь немецким коллегам в расследовании.

Путин об убитом в Берлине Хангошвили: абсолютно кровавый был убийца
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19 декабря© Ньюстюб
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