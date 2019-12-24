ФСБ досматривает ФТС. Таможенников заподозрили в денежных переквалификациях

По данным «Ъ», следственно-оперативные мероприятия сотрудники СКР и ФСБ проводили в рамках уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) в руководстве ФТС, а также Домодедовской и Внуковской таможен. Началось расследование с задержания чекистами несколько месяцев назад за взятку сотрудника одного из подразделений полицейского УСБ. Якобы именно через него сотрудники ФСБ вышли на 35-летнего заместителя начальника отдела собственной безопасности управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Нину Сальникову. 29 ноября 2019 года СКР ходатайствовал в Басманном райсуде Москвы о заключении офицера, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), под стражу. При этом отмечалось, что «установлены не все участники преступления». Впрочем, суд определил Нину Сальникову под домашний арест.
Сальникова, как и ее коллега, утверждает источник «Ъ», также пошла на сотрудничество со следствием. Якобы после ее показаний у следствия и появились вопросы к начальнику управления таможенного дознания генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро, а также заместителям начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константину Мишину и Юрию Черкашину.
В понедельник рано утром силовики нагрянули в один из офисов ФТС на Новозаводской улице, где находится управление таможенных расследований и дознания. Сотрудники ФСБ сразу же направились в кабинеты начальника Александра Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро. Первому, по всей видимости, охрана успела доложить, что к нему направляются чекисты. Во всяком случае, со своего мобильного Кизлык успел отправить три слова знакомому адвокату. После этого телефон у таможенника, судя по всему, отобрали и связаться с ним защитник в понедельник больше не смог.
Параллельно с этим две другие группы следователей и сотрудников ФСБ проводили аналогичные мероприятия на Домодедовской и Внуковской таможнях. Там обыски проходили в кабинетах двух заместителей — Константина Мишина и Юрия Черкашина. Обоих также доставили в здание СКР в Техническом переулке. Чем закончился их допрос, пока также неизвестно.
Отметим, что само уголовное дело, фигурантами которого стали высокопоставленные сотрудники ФТС, может быть также связано с делом о получении многочисленных взяток сотрудниками Домодедовской и Внуковской таможен.
Десять человек, включая заместителей начальников отделов специальных таможенных процедур № 3 и № 4 таможенного поста «Аэропорт Домодедово» Константина Баграева и Олега Шевченко, задержали летом нынешнего года в рамках расследуемого все тем же СКР уголовного дела по п. «а» и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки группой лиц по предварительному сговору). Как установили следователи, с ноября 2018-го по март 2019 года участники преступной группы получали взятки в размере от $1 тыс. до $3 тыс. от пассажиров аэропорта, пытавшихся провезти через Домодедово незадекларированные товары и деньги. Суть махинаций сводилась к тому, что сначала на задержанных в аэропортах заводили уголовные дела, которые впоследствии за взятки переквалифицировали, и фигуранты отделывались административным наказанием в виде небольшого штрафа.
Как утверждает источник «Ъ», обо всей этой схеме было известно не только сотрудникам УСБ, но и руководству таможенного дознания, которое также могло получать откаты от своих подчиненных. Во всяком случае, по данным «Ъ», сейчас следствие рассматривает вопрос о переквалификации деяний таможенников на ст. 290 УК РФ.
Отметим, что генерал-лейтенант Кизлык в управление расследований ФТС пришел в 2007 году, а до этого работал в органах прокуратуры: с 1996 по 2001 год он был прокурором Рязанской области, а после этого шесть лет возглавлял управление по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью в органах внутренних дел Генпрокуратуры.
В ФТС в понедельник подтвердили лишь сам факт обысков, отметив, что следственные действия проводятся в отношении отдельных ее сотрудников.
Олег Рубникович