07:03 (мск), источник: РИА Новости
Под Комсомольском-на-Амуре разбился истребитель Т-50
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Истребитель Т-50 потерпел крушение под
Летчик катапультировался, его подобрал вертолет Ми-8, добавил собеседник.
По его словам, крушение произошло в 120 километрах от аэродрома «Дзёмги». Самолет принадлежит
«Произошла авария, пилот успел катапультироваться», — подтвердил РИА Новости представитель правительства края.
Собеседник агентства добавил, что инцидент произошел во время испытания двигателя.
«Двигатель испытывали, летчик катапультировался, его подобрали вертолетом заводским и доставили на завод», — уточнил источник РИА Новости.
Состояние катапультировавшегося пилота не уточняется.