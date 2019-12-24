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07:03 (мск), источник: РИА Новости

Под Комсомольском-на-Амуре разбился истребитель Т-50

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Истребитель Т-50 потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае, машина не военная и принадлежит заводу-изготовителю, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.

Источник: РИА Новости

Летчик катапультировался, его подобрал вертолет Ми-8, добавил собеседник.

По его словам, крушение произошло в 120 километрах от аэродрома «Дзёмги». Самолет принадлежит Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу имени Гагарина.

«Произошла авария, пилот успел катапультироваться», — подтвердил РИА Новости представитель правительства края.

Собеседник агентства добавил, что инцидент произошел во время испытания двигателя.

«Двигатель испытывали, летчик катапультировался, его подобрали вертолетом заводским и доставили на завод», — уточнил источник РИА Новости.

Состояние катапультировавшегося пилота не уточняется.

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