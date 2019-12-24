Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Как в космосе тестируются лекарства Медицинские исследования на МКС уже привели к получению высокоэффективных лекарств
Фоторепортажи
20Церемония прощания с Юрием Лужковым
25Скончался Юрий Лужков
07:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Галина Волчек попала в реанимацию

Театральный режиссер Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии в Москве. Об этом сообщает издание Baza.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, в больницу ее доставили вечером 23 декабря на машине скорой помощи. По предварительным данным, у 86-летней Волчек проблемы с сердцем.

Персона
Галина Волчек

Отмечается, что сейчас она находится в реанимации.

Ранее, в июне, сообщалось о госпитализации Галины Волчек. Позже в театре «Ленком» опровергли эту информацию, уточнив, что режиссер проходила плановое обследование.

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971 году она стала режиссером театра «Современник», а затем и его художественным руководителем. Сыграла в таких картинах, как «Дон Кихот», «Берегись автомобиля» и «Осенний марафон».

Сейчас Волчек не снимается в кино и практически не играет в театральных постановках. Продолжает работу в качестве театрального режиссера и руководителя «Современника».

 Раскрыта личность «лубянского стрелка»
«Что Лужков, что Березовский — это пацаны те еще»: кто и как боролся за власть 20 лет назад
Госдеп назвал санкции против Турции подрывом деятельности НАТО
Под Комсомольском-на-Амуре разбился истребитель Т-50
В России начинается масштабная реформа подготовки водителей
Следователи пришли с обысками в ФТС
Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2» из-за санкций
Красноярские ветеринары впервые прооперировали таракана
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
Huawei P40 станет первым смартфоном с графеновым аккумулятором Готовится новое поколение смартфонов
Кино
Пугачева и Галкин снялись в новогоднем выпуске шоу Ивлеевой Популярная телеведущая анонсировала новый эпизод своей передачи, в котором появились звездные гости
Горячие темы на Авто
День Рождения. 255
Бывали у вас периоды, когда не было работы? 87
Гейзерная кофеварка 84
"Лох не мамонт, лох не вымрет" 69
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Нюша впервые показала лицо дочки Певица снялась для обложки глянца
Леди
Бузова и Манукян больше не скрывают своих чувств Блогер опубликовал совместное романтическое видео.
Новости партнеров
Москва заботится. Пожилым москвичам доступны следующие льготы
Эффект МЦД. К чему привел запуск первых маршрутов
Скорая выехала. Врачи рассказали, что происходит на самом деле
МЦД и недвижимость. Неожиданный эффект от запуска
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь