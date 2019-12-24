10:28 (мск), источник: BBC News Русская служба
Истребитель пятого поколения Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае
Истребитель пятого поколения Су-57 разбился в тайге в Хабаровском крае, никто не пострадал, сообщили агентству ТАСС в администрации
«Истребитель упал при испытаниях в тайге, далеко от
«Сегодня в
Отмечается, что самолет еще не был передан военным и принадлежал
Су-57 (также известен как перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого.
О разработке истребителя пятого поколения российского производства заговорили еще в начале 2000-х годов — он должен был продемонстрировать способность России производить современные вооружения.
Сначала планировалось запустить его в первый полет в 2006 году, потом сроки неоднократно переносились. В итоге первый полет Су-57 состоялся в январе 2010 года в
В декабре 2017 года Су-57 совершил полет с новыми двигателями, а в конце января 2018 года стало известно, что истребитель приступил к полетам с вооружением.
В марте 2018 года глава минобороны России рассказал, что новейшие истребители Су-57 прошли программу испытаний в Сирии. Спустя несколько месяцев Шойгу уточнил, что испытания проходили в феврале и что во время них с самолетов были проведены практические пуски перспективных крылатых ракет.
В июне этого года министерство обороны России купило у «Объединенной авиастроительной корпорации» партию истребителей Су-57. Контракт был подписан в присутствии президента России Владимира Путина на выставке «Армия-2019». Договор предусматривает поставку 76 истребителей.