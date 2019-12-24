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10:28 (мск), источник: BBC News Русская служба

Истребитель пятого поколения Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае

Истребитель пятого поколения Су-57 разбился в тайге в Хабаровском крае, никто не пострадал, сообщили агентству ТАСС в администрации Комсомольска-на-Амуре.

Источник: GETTY IMAGES

«Истребитель упал при испытаниях в тайге, далеко от Комсомольска-на-Амуре. Летчик успел катапультироваться. Пилота нашли, его вертолетом Ми-8 везут на комсомольский авиазавод». — сказал представитель администрации, добавив, что пилот не пострадал.

Пресс-служба ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации) подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае.

«Сегодня в Комсомольске-на-Амуре во время испытательного полета в 111 км от аэродрома базирования потерпел аварию самолет Су-57. Система катапультирования сработала штатно, летчик катапультировался и остался жив. В причинах происшествия будет разбираться создаваемая комиссия. Жертв и разрушений на земле нет», — сказали РИА Новости в пресс-службе.

Это первое крушение подобного истребителя.

Отмечается, что самолет еще не был передан военным и принадлежал заводу-изготовителю. В то же время источник агентства РИА Новости утверждает, что разбившийся самолет был уже не опытным, а первым из серийных — и проходил испытания перед передачей в войска.

Новость
Большая проблема: что не так с истребителем Су-57

Су-57 (также известен как перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого.

О разработке истребителя пятого поколения российского производства заговорили еще в начале 2000-х годов — он должен был продемонстрировать способность России производить современные вооружения.

Сначала планировалось запустить его в первый полет в 2006 году, потом сроки неоднократно переносились. В итоге первый полет Су-57 состоялся в январе 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

В декабре 2017 года Су-57 совершил полет с новыми двигателями, а в конце января 2018 года стало известно, что истребитель приступил к полетам с вооружением.

В марте 2018 года глава минобороны России рассказал, что новейшие истребители Су-57 прошли программу испытаний в Сирии. Спустя несколько месяцев Шойгу уточнил, что испытания проходили в феврале и что во время них с самолетов были проведены практические пуски перспективных крылатых ракет.

В июне этого года министерство обороны России купило у «Объединенной авиастроительной корпорации» партию истребителей Су-57. Контракт был подписан в присутствии президента России Владимира Путина на выставке «Армия-2019». Договор предусматривает поставку 76 истребителей.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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