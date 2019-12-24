Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фотогалерея: кого мы потеряли в уходящем годуВспоминаем известных людей, для которых 2019-й стал последним годом жизни
Фоторепортажи
14Фотограф запечатлела марсианские пейзажи на Земле
7Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
12:01 (мск), источник: Интерфакс

Организаторов полицейских учений с участием школьников уволили из МВД

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU — Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поручил привлечь к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Татарстану генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина из-за неполного служебного соответствия, а также уволить из органов внутренних дел непосредственных организаторов учений с участием школьников из Татарстана.

Источник: РИА "Новости"

Об этом Колокольцев сказал на правительственной комиссии по профилактике правонарушений во вторник.

Как сообщалось, руководство МВД Татарстана назначило служебную проверку в связи с несогласованным привлечением учеников местной школы к проведению полицейских учений.

Ранее в соцсетях была распространена видеозапись, на которой видно, как сотрудники правоохранительных органов отрабатывают в школьном дворе навыки разгона толпы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
На Урале детей посвятили в кадеты, показав разгон митинга

По информации пресс-службы регионального управления МВД, 20 декабря на территории Новотроицкой средней школы «по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения; в качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9 класса».

При этом пресс-служба отмечает, что перед началом занятий полицейские, администрация школы и старшеклассники были проинструктированы о соблюдении мер личной безопасности.

«Следует отметить, что во время занятий действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции отдела МВД России по Тукаевскому району в гражданской одежде. Ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя общественного порядка. Все школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал», — подчеркивается в сообщении.

Служебную проверку начали из-за того, что «участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке с МВД по Республике Татарстан». Свою проверку по факту произошедшего также начала и прокуратура.

Россия потеряла первый серийный истребитель Су-57
В России начинается масштабная реформа подготовки водителей
В Москве госпитализировали Галину Волчек
Эксперты сообщили о 60% контрафакта в киосках российских ТЦ
Стали известны причины обысков в Федеральной таможенной службе
Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с «пушкинской»
Ученые вывели томаты, растущие в виде букетов
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
Huawei P40 станет первым смартфоном с графеновым аккумулятором Готовится новое поколение смартфонов
Кино
Пугачева и Галкин снялись в новогоднем выпуске шоу Ивлеевой Популярная телеведущая анонсировала новый эпизод своей передачи, в котором появились звездные гости
Горячие темы на Авто
День Рождения. 257
Бывали у вас периоды, когда не было работы? 91
Гейзерная кофеварка 84
"Лох не мамонт, лох не вымрет" 69
Новости партнеров
Льготы и досуг. Что делается для столичных пенсионеров
18 лет в профессии: реальные истории от врачей скорой
Первые результаты. "Кунцевская" и "Царицыно" разгрузились
Заботливый город. Льготы, доступные пожилым москвичам
Дети
Сын Маркл и принца Гарри снялся для рождественской открытки На снимке королевская пара позирует с сыном Арчи
Леди
Лера Кудрявцева призналась, что удалила грудные импланты Ведущая попала в больницу.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь