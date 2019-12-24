13:35 (мск), источник: Ведомости
Истребитель Су-57 потерпел первую аварию
Причиной крушения могли стать технические неполадки в системе управления самолетом.
Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории. Крушение произошло под
В причинах происшествия будет разбираться специальная комиссия, которую возглавит замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров. По предварительным данным, авария произошла
По словам источника «Ведомостей» в авиационной промышленности, крушение потерпел первый серийный Су-57 с бортовым номером «01 синий», находившийся на финальном этапе заводских испытаний. Он создавался по контракту, заключенному Минобороны и «дочкой» ОАК — компанией «Сухой» 22 августа 2018 г. на международном
Поскольку борт не был передан военным, то убытки от катастрофы понесет сам «Сухой», говорит человек, близкий к Минобороны. Сколько стоит самолет, ни ОАК, ни Минобороны никогда не раскрывали.
ЧП не скажется на планах ведомства по дальнейшему перевооружению строевых частей на Су-57, уверяет собеседник «Ведомостей». По его словам, поэтому ни о каком пересмотре второго контракта на данные истребители речи не идет. На последнем форуме «Армия-2019» Минобороны и «Сухой» подписали контракт на поставку еще 76 серийных истребителей пятого поколения Су-57 со сроком исполнения в 2020—2027 гг.
Иван Сафронов