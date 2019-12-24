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16:18 (мск), источник: Ведомости

Генерала таможенной службы обвинили в помощи контрабандистам

У Александра Кизлыка нашли более $1,2 млн, золотые слитки и люксовые часы.

Источник: Агентство «Москва»

Начальника управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенанта Александра Кизлыка обвиняют в том, что он помогал уйти от уголовной ответственности подозреваемым в контрабанде денежных средств, рассказал следователь в суде.

По его словам, в ходе обысков по адресам проживания Кизлыка были найдены и изъяты 600 000 долларов, 600 000 евро, золотые слитки и люксовые часы, передает агентство «Москва».

По информации источников ТАСС и «Интерфакса», Кизлык помог супруге посла России в Кении уйти от наказания за ввоз более $50 000. Собеседник «Интерфакса» отметил, что всего генералу вменяются два эпизода злоупотребления полномочиями.

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Кизлык вину не признал. Он отверг обвинения в том, что помогал контрабандистам уйти от уголовной ответственности. При этом генерал ФТС отметил, что способствование прекращению административного дела предусмотрено законодательством, если обвиняемый внес одну четвертую суммы от незаконно перевозимого товара.

Защита Кизлыка тоже отрицала прямую причастность ее подзащитного к преступлению и просила суд назначить ему домашний арест. Несмотря на это, Басманный суд решил поместить Кизлыка под стражу до 22 февраля.

В ходе заседания судья сообщила, что по этому делу проходят еще четверо фигурантов, передает «Интерфакс». Это заместитель Кизлыка Алексей Серебро, заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин, а также некий Шурыгин, имя которого ранее не упоминалось.

ФТС официально не комментировала обвинения в адрес ее сотрудников. Накануне служба подтвердила, что в ее центральном аппарате, во Внуковском и Домодедовском подразделениях прошли обыски, а в отношении отдельных сотрудников проводятся следственные действия.

В июле по подозрению в получении взятки были задержаны 10 сотрудников таможенных органов: девять — в Домодедовской таможне и один — во Внуковской. По версии следствия, они получали взятки от пассажиров аэропорта, пытавшихся провезти незадекларированные товары и деньги.

Александра Чунова

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