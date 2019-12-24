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18:05 (мск), источник: Life.ru

В Москве учительница лишилась работы из-за 10 судимостей полной тезки

Женщина вынуждена каждые полгода ездить в Дагестан, чтобы участвовать в судебных заседаниях, но толку от этого мало.

Источник: Reuters

В 2016 году Диана Гасанова, которая 15 лет проработала учителем младших классов в Москве, подала запрос в родной Дагестан, чтобы получить справку о несудимости. Ответ удивил: у неё насчитали целых десять судимостей. Сначала педагог подумала, что это ошибка, и отнеслась к этому с юмором. Когда же она получила вторую такую же справку, ей было не до смеха.

— На работе с меня требовали справку. Я им рассказала об этой ошибке, они дали время разобраться с этим. Год ждали, но тут была проверка и директору пришлось меня уволить. И это всё затянулось до этого года, — рассказала Лайфу педагог.

Судя по справке, у Дианы были судимости по статьям «Кража», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств».
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Преступницей оказалась женщина, которая имела несколько паспортов в Дагестане, в том числе и на имя учительницы. Диана сразу же обратилась в суд. У женщин даже не совпадают номера паспортов — только анкетные данные. Прокуратура также подтвердила, что отпечатки с мест преступлений не совпадают с отпечатками педагога. Однако снимать с женщины чужие судимости отказались.

— У меня сейчас нет заработка, мне нужно платить адвокатам, летать в Дагестан по судам. Работы я лишена. Я всю жизнь была учителем, кроме этого ничего не могу. Суды выносят какие-то нелепые решения, по полгода жду приговоров. Меня гоняют туда-сюда, — рассказала Диана.

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