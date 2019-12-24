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21:11 (мск), источник: Интерфакс

И.о. прокурора Норильска задержан по подозрению в получении взятки

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU — Сотрудники правоохранительных органов задержали исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник во вторник.

«Возбуждено уголовное дело по статье “получение взятки”, Гутаев задержан», — сказал собеседник агентства.

По его данным, расследованием уголовного дела занимается СКР.

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В пресс-службе краевой прокуратуры подтвердили факт задержания и возбуждения дела в отношении и.о. прокурора Норильска.

«С согласия органов прокуратуры проведены мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении исполняющего обязанности прокурора города Норильска. Он подозревается в получении взятки. По указанию прокурора края он отстранен от исполнения служебных обязанностей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе главного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии не стали комментировать задержание и.о. прокурора.

По данным из открытых источников, Гутаев родился в 1987 году в селе Шали Чечено-Ингушской АССР, работал в прокуратуре Чечни, является младшим советником юстиции.

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