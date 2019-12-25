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09:50 (мск), источник: Интерфакс

В Красноярском крае при посадке опрокинулся вертолет Ми-8

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе поселка Байкит в Красноярском крае, сообщает МЧС.

В региональном управлении ведомства уточняют, что на борту вертолета авиакомпании КрасАвиа находилось 29 человек.

Между тем, информированный источник сообщил, что, по предварительным, данным, пострадали три человека. Но скорее всего, добавил собеседник агентства, число раненых увеличится.

По его словам, «пострадали два пассажира и командир воздушного судна». Они госпитализированы.

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