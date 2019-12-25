Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фотогалерея: кого мы потеряли в уходящем годуВспоминаем известных людей, для которых 2019-й стал последним годом жизни
Фоторепортажи
18Чем запомнился Юрий Лужков
11Что принесли журналисты на пресс-конференцию Путина
10:33 (мск), источник: РИА Новости

Число пострадавших в ЧП с Ми-8 в Красноярском крае достигло шести

КРАСНОЯРСК, 25 дек РИА Новости. Шесть человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в минздраве края.

Пострадавших шесть. Из них четырех осматривают врачи, два человека оперируют. У всех пострадавших средняя степень тяжести, в основном это переломы, сказала собеседница агентства.

На месте работают спасатели, всего привлечено 15 человек, 5 единиц техники, из них от МЧС 3 человека, 1 единица техники, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МЧС.

Ранее в МЧС сообщили, что вертолет при взлете попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку в селе Байкит. По данным МЧС, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. По предварительным данным, Ми-8 должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение.

По данному факту Красноярская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства соблюдения безопасности полетов.

Всего на борту было 24 человека из них три члена экипажа.

 По Крымскому мосту пошли 'невозможные' поезда
Четырех оперативников СБУ нашли мертвыми на границе с Венгрией
Захарова назвала причину недопонимания между Польшей и Россией
Кот Мостик встретил пассажиров первого поезда в Крым (видео)
Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные
В Думе предложили создать «новогодний капитал» для пенсионеров
Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Голикова: оптимизация в сфере здравоохранения проведена ужасно
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
Сделано в России. Главные прорывы 2019 года Много удивительного и странного.
Кино
Киркоров пришел в «Модный приговор» с детьми и отцом Родственников певца переодели к празднику стилисты шоу Александра Васильева
Авто
Nissan запатентовал в России седан Sentra Получение патента говорит о том, что японская компания может возобновить продажи этой машины в нашей стране. Sentra в России продавалась до 2017 года, а новое поколение модели представили месяц назад на автосалоне в Лос-Анджелесе
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Узнай, какая ты королева. Тест
Какие профессии подходят лентяям
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
Леди
Алексей Чадов вышел в свет с таинственной брюнеткой Пара появилась на премьере фильма.
Новости партнеров
Москва заботится. Пожилым москвичам доступны следующие льготы
Эффект МЦД. К чему привел запуск первых маршрутов
Скорая выехала. Врачи рассказали, что происходит на самом деле
18 лет в профессии: реальные истории от врачей скорой
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь