11:27 (мск), источник: Интерфакс
В прокуратуре выяснили, что школьники на полицейских учениях играли роль нарушителей
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — Материалы проверки переданы в СКР.
Полицейские задействовали в «тактико-строевых» учениях в школе села Новотроицкое 12 девятиклассников и дали им роли «нарушителей», установила прокурорская проверка. Об этом сообщила
По информации прокуроров, «20 декабря около 9:30 в ходе учений подростки выполняли роль условных нарушителей общественного порядка, а 17 сотрудников полиции, выстроившись в живую цепь со щитами в руках, отрабатывали действия по пресечению разрыва цепи при столкновении с последними».
На учениях присутствовали директор школы и классный руководитель.
Первоначально учения собирались провести в парке «Солнечный» с участием актива села Новотроицкое в качестве
«Свои действия он объяснил отказом главы Новотроицкого сельского поселения в предоставлении территории парка отдыха “Солнечный”
После учений их запись попала в соцсети и СМИ. В МВД Татарстана 22 декабря подтвердили, что занятия по разгону митингующих прошли в школе по предложению руководства отдела МВД Тукаевского района. В ведомстве утверждали, что роли правонарушителей играли полицейские в штатском, а «все школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал». И все же в МВД решили провести служебную проверку, поскольку план занятий, как выяснилось, не согласовали с региональным ведомством.
При этом 23 декабря поздно вечером к женщине, которая первой выложила видео учений в интернет, пришли полицейские и потребовали дать объяснительную.
24 декабря глава МВД Владимир Колокольцев предупредил министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина о неполном служебном соответствии и распорядился уволить из полиции организаторов учений.