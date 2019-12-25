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11:27 (мск), источник: Интерфакс

В прокуратуре выяснили, что школьники на полицейских учениях играли роль нарушителей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — Материалы проверки переданы в СКР.

Полицейские задействовали в «тактико-строевых» учениях в школе села Новотроицкое 12 девятиклассников и дали им роли «нарушителей», установила прокурорская проверка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана. В МВД республики ранее заверяли, что ни один подросток не был использован как нарушитель.

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По информации прокуроров, «20 декабря около 9:30 в ходе учений подростки выполняли роль условных нарушителей общественного порядка, а 17 сотрудников полиции, выстроившись в живую цепь со щитами в руках, отрабатывали действия по пресечению разрыва цепи при столкновении с последними».

На учениях присутствовали директор школы и классный руководитель.

Первоначально учения собирались провести в парке «Солнечный» с участием актива села Новотроицкое в качестве статистов-правонарушителей. Перенести занятия в школу решил полицейский, назначенный руководителем учений.

«Свои действия он объяснил отказом главы Новотроицкого сельского поселения в предоставлении территории парка отдыха “Солнечный” из-за проведения там работ по подготовке к предстоящим новогодним мероприятиям», поэтому он договорился с директором школы, сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре привлечение несовершеннолетних к учениям полиции признали незаконным. Материалы проверки переданы в Следственный комитет.
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После учений их запись попала в соцсети и СМИ. В МВД Татарстана 22 декабря подтвердили, что занятия по разгону митингующих прошли в школе по предложению руководства отдела МВД Тукаевского района. В ведомстве утверждали, что роли правонарушителей играли полицейские в штатском, а «все школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал». И все же в МВД решили провести служебную проверку, поскольку план занятий, как выяснилось, не согласовали с региональным ведомством.

При этом 23 декабря поздно вечером к женщине, которая первой выложила видео учений в интернет, пришли полицейские и потребовали дать объяснительную.

24 декабря глава МВД Владимир Колокольцев предупредил министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина о неполном служебном соответствии и распорядился уволить из полиции организаторов учений.

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