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14:43 (мск), источник: Ura.ru

Инсайдер: тест «устойчивого рунета» обвалил работу российских аэропортов

Масштабный сбой в работе сети Интернет, парализовавший работу нескольких российских авиакомпаний и аэропортов, в том числе екатеринбургского Кольцово, может быть связан с тестированием «устойчивого рунета». Об этом «URA.RU» сообщил инсайдер в представительстве одной из российских авиакомпаний.

Источник: Reuters

Российские авиакомпании и аэропорты 25 декабря на несколько часов оказались парализованы в результате масштабного сбоя в работе сети Интернет. В результате «падения» сети перестали работать системы, отвечающие за бронирование и покупку билетов, регистрацию на рейсы, провоз багажа отслеживание перелета.

«На несколько часов отключился интернет, в результате чего проблемы возникли не только в Кольцово, но и в Западной Сибири, а также в Уфе, Салехарде, Новом Уренгое и даже Ростове. Известно о проблемах с запуском программ систем отслеживания билетов и перемещения пассажиров, которые пользуются авиакомпании. Это, например, зарубежные “Габриэль” и “Амадеус”, российская “Сирена”. Они завязаны на интернет и, в случае отключения, системы просто не видят пассажира. Авиакомпаниям приходилось “заводить” пассажиров и их багаж вручную. Проблемы возникли из-за тестирования системы суверенного интернета. Ранее сбои случались, но такого масштабного я не помню», — рассказал источник «URA.RU». По его словам, зависала как российская «Сирена», так и ее зарубежные аналоги, которыми обязаны пользоваться авиакомпании при осуществлении международных рейсов.

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Редакция «URA.RU» направила запрос в Минкомсвязи РФ с просьбой прокомментировать связь отключения интернета с тестированием «устойчивого рунета»; на момент публикации ответ не был получен.

Собеседник агентства сообщил, что больше аэропортов пострадали авиакомпании, которым экономически важно соблюдать расписание. В случае, если происходит задержка, авиакомпания начинает расследование. Пострадала и «домашняя» авиакомпания Кольцово «Уральские авиалинии». «В связи со сбойной ситуацией регистрация пассажиров на рейсы U6223, U61 и U6274 частично была произведена вручную. Персонал аэропорта оказывал максимально возможное содействие по всем возникающим вопросам. Аэропортом также были предприняты все необходимые меры для исключения задержки рейсов», — сообщила «URA.RU» пресс-атташе «УА» Вера Гасникова.

Ранее пресс-служба Кольцово сообщала о том, что с 9.20 в среду 25 декабря наблюдались перебои с работой сети интернет, что негативно сказывается на функционировании ряда сервисов аэропорта.

Справка
В Россию пришел «суверенный Рунет». Что это такое?Специальное оборудование до сих пор не установлено на сетях связи, а текст закона по-прежнему вызывает массу вопросов у бизнеса, операторов связи и простых россиян.

Арсений Ваганов, Алена Кузнецова

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