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14:18 (мск), источник: РИА Крым

На Украине возбудили уголовное дело из-за поезда в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. Так называемая прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело из-за первого поезда с материковой части России в Крым. Об этом сообщает «представительство президента Украины в АРК».

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8
фотографий
8
фотографий

«Сегодня 25 декабря прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала уголовное дело по факту незаконного пересечения пассажирским поездом «Санкт-Петербург — Симферополь» государственной границы Украины через «Керченский мост», — говорится в сообщении «украинской прокуратуры Крыма».

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу». Как сообщают украинские власти, данные уже занесены в единый реестр досудебных расследований. Инициатором выступило «представительство президента Украины в Автономной Республике Крым».

В компании «Гранд Сервис Экспресс», которая занимается железнодорожными пассажироперевозками в Крым, от комментариев воздержались. «У нашей компании есть задача перевозить пассажиров, и мы ее выполняем», — заявил в комментарии РИА Новости Крым гендиректор компании Александр Ганов.

Первым регулярным поездом, который проехал по мосту в Крым, стал состав из Санкт-Петербурга. Он стартовал с Московского вокзала северной столицы 23 декабря и прибыл в Севастополь утром 25 декабря.

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