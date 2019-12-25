14:18 (мск), источник: РИА Крым
На Украине возбудили уголовное дело из-за поезда в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. Так называемая прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело
«Сегодня 25 декабря прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала уголовное дело по факту незаконного пересечения пассажирским поездом «Санкт-Петербург — Симферополь» государственной границы Украины через «Керченский мост», — говорится в сообщении «украинской прокуратуры Крыма».
Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу». Как сообщают украинские власти, данные уже занесены в единый реестр досудебных расследований. Инициатором выступило «представительство президента Украины в Автономной Республике Крым».
В компании «Гранд Сервис Экспресс», которая занимается железнодорожными пассажироперевозками в Крым, от комментариев воздержались. «У нашей компании есть задача перевозить пассажиров, и мы ее выполняем», — заявил в комментарии РИА Новости Крым гендиректор компании Александр Ганов.
Первым регулярным поездом, который проехал по мосту в Крым, стал состав из